أصبح ريكاردو كالافيوري، مدافع منتخب إيطاليا، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل.

وتوصل النادي اللندني لاتفاق للتعاقد مع مدافع بولونيا الإيطالي لتدعيم دفاعه في الموسم الجديد.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه بمنصة إكس عن توصل آرسنال لاتفاق مع اللاعب الإيطالي بعد حل بعض المشاكل التي ظهرت في الأسبوع الماضي في المفاوضات مع نادي بولونيا.

وأضاف غاليتي "الصفقة تتكلف 50 مليون يورو تشمل بنودًا متغيرة ومكافآت يحصل عليها بولونيا مستقبلًا ببعض الشروط".

وأشار إلى أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة، وسيتقاضى في الموسم راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو.

وأكد أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى الفريق اللندني.

وشارك كالافيوري مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي ودع الأزوري منافساتها من دور الستة عشر على يد سويسرا في مفاجأة مدوية.

وظهر المدافع صاحب الـ 22 عامًا بمستويات طيبة مع بولونيا في الموسم الماضي، وشارك خلال 37 مباراة وسجل هدفين، وصنع 5 أهداف لزملائه.

وانضم كالافيوري إلى بولونيا في صيف 2023 قادمًا من بازل السويسري الذي حصل على خدمات اللاعب من نادي روما الإيطالي.

وتعاقد آرسنال مع صفقة وحيدة حتى الآن بضم حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي دافيد رايا.