زيزو يكشف عن تلقيه عرضا من السعودية.. وموقفه من تجديد عقده
كشف أحمد سيد "زيزو"، نجم فريق الزمالك، عن تلقيه عروضًا سعودية خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن موقفه من تجديده عقده مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة.
زيزو البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدا مع الفريق الأبيض يمتد حتى 2025؛ إذ يلعب في صفوفه منذ يناير 2019.
وشارك الجناح الدولي المصري في الموسم الحالي بواقع 29 مباراة في المسابقات كافة، ليسجل 12 هدفًا كما صنع 9 أهداف أخرى.
وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عرضا سابقا خلال فترة تدريب فيريرا للفريق، من الريان القطري والنادي طلب 5 ملايين دولار، ولكني كلمت شيكابالا وقلت له أنا أريد أن أظل في الزمالك وبالفعل هو كلم المسؤولين وأقنعهم بعدم بيعي، أنا لا أزايد ولست مثاليا ولكنني لا أتقاضى بالزمالك عُشر المعروض علي خارجيا".
وأضاف: "العروض السعودية كانت حقيقية بالطبع، أحدها كان من نادي الشباب السعودي، العرض كان بقرابة 7 ملايين دولار، وكان هناك مميزات كثيرة تصل لأكثر من 12 مليون دولار، والراتب كان أكثر من 4 أضعاف ما أتقاضاه مع الزمالك".
وعن موقفه من التجديد للزمالك، قال زيزو: "أنا تحت أمر الزمالك، الحالة الوحيدة لرحيلي، هي أن المقابل المادي الذي سأنتقل بها إلى أي نادي، سيساهم في أزمات النادي المادية".
وأشار: "مجلس إدارة نادي الزمالك لم يعقد معي أي جلسات حتى الآن بشأن التجديد، وهذا لا يقلقني لأني أعلم كم الأزمات التي يعاني منها النادي خلال الفترة المقبلة، وهذا سبب كاف يمنعهم من فتح ملف التجديد، وإذا كانت رغبة الزمالك بقائي بكل تأكيد سأبقى مع الفريق، ومواقفي السابقة تدل على حبي لنادي الزمالك، ورفضت عروضا مغرية من أجل البقاء مع الفريق".
وشدد نجم الزماك: "أمتلك عرضا الآن من السعودية، ويقترب من عرض الشباب السابق، لكن أنا عمري ما أترك الزمالك وهو يحتاجني، لو النادي محتاج أموال لتحل أزمة وزيزو هو المخرج الوحيد منها سأفعل ذلك".
وواصل: "المجلس الجديد عندما تولى المسؤولية صرف لي مستحقاتي المتأخرة من الموسم الماضي، وكان أحمد فتوح يتبقى في عقده 6 أشهر، بالتأكيد كان الأولوية هو الحديث معه أكثر مني".
وأشار: "المجلس يريدني أن أستمر وأنا أيضًا، لو خرجت سأعود للزمالك لا يوجد مفر، أنا أريد أن أكون الهداف التاريخي للزمالك، لكن هذه الفترة لا تسمح بالجلوس، وهم عشمانين في زيزو جدا لذلك يأخذون وقتهم، وإن شاء الله مستمر".
محمد صلاح
وتطرق زيزو للحديث عن علاقته مع نجم ليفربول محمد صلاح، قائلا: "جيدة جدًا، أحاول أن أخذ من كل واحد يعمل شيئا جيدا أن أستفيد منه، هو قدوة بالنسبة لنا، رمز من رموز مصر، نذهب لأي بلد في العالم والجميع يعرفنا بسبب محمد صلاح، أنا أحبه ويتحدث معي دائمًا، وهذا يجعلنا متناغمين في اللعب مع المنتخب".
وأشار: "أخذنا من معسكر المنتخب الماضي ما نريد، وأتمنى أن نتأهل لكأس العالم، وسعداء بعودة الجماهير للالتفاف حول المنتخب".