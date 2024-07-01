زيزو يكشف عن تلقيه عرضا من السعودية.. وموقفه من تجديد عقده

كشف أحمد سيد "زيزو"، نجم فريق الزمالك، عن تلقيه عروضًا سعودية خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن موقفه من تجديده عقده مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة.

زيزو البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدا مع الفريق الأبيض يمتد حتى 2025؛ إذ يلعب في صفوفه منذ يناير 2019.

وشارك الجناح الدولي المصري في الموسم الحالي بواقع 29 مباراة في المسابقات كافة، ليسجل 12 هدفًا كما صنع 9 أهداف أخرى.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عرضا سابقا خلال فترة تدريب فيريرا للفريق، من الريان القطري والنادي طلب 5 ملايين دولار، ولكني كلمت شيكابالا وقلت له أنا أريد أن أظل في الزمالك وبالفعل هو كلم المسؤولين وأقنعهم بعدم بيعي، أنا لا أزايد ولست مثاليا ولكنني لا أتقاضى بالزمالك عُشر المعروض علي خارجيا".

وأضاف: "العروض السعودية كانت حقيقية بالطبع، أحدها كان من نادي الشباب السعودي، العرض كان بقرابة 7 ملايين دولار، وكان هناك مميزات كثيرة تصل لأكثر من 12 مليون دولار، والراتب كان أكثر من 4 أضعاف ما أتقاضاه مع الزمالك".