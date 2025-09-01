أعتز بمرافقة السعودية في رحلتها.. "دور جديد" لكريستيانو رونالدو في المملكة

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملة ترويجية جديدة على مستوى العالم بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تحت شعار "أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لأستمتع بالمزيد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المملكة على خريطة الفعاليات الدولية الكبرى.

تركز الحملة على إبراز التنوع الاستثنائي للفعاليات التي تستضيفها السعودية على مدار العام، وتستهدف أسواقًا رئيسية تشمل أوروبا والهند والصين، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متكاملة للزوار.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على جدول فعاليات مزدحم يتضمن بطولات بارزة مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسباقات الفورمولا 1، وبطولات الجولف والتنس والملاكمة، بالإضافة إلى دوري روشن السعودي، في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2034.

تعزيز المكانة العالمية

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أكد أن المملكة تواصل ترسيخ موقعها كوجهة تجمع بين أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات الكبرى، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يلتزم ببناء مشهد متكامل يمنح الزوار تجارب استثنائية ويعكس طموحات السعودية في أن تكون مصدر إلهام للعالم.

تصريحات رونالدو

كريستيانو رونالدو أعرب عن اعتزازه بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو تعزيز موقعها كمنصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، مؤكدًا أن ما يثير الإعجاب هو التزام المملكة بجعل مسارها المستقبلي متجذرًا في أصالتها الثقافية وقيمها الراسخة.

وأضاف: "أعتز كثيرًا بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ موقعها كمنصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وهي خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية المتجددة".

وأضاف: "ما يبعث على الإعجاب هو حرص السعودية على أن يكون تقدمها المستقبلي متجذرًا في أصالتها الثقافية وقيمها الراسخة لتجسد نموذجًا فريدًا يجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم".