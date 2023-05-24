رونالدو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم (فيديو)

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.