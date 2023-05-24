رونالدو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم (فيديو)
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.
وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.
وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري قوي جدًا في الموسم الحالي وليس بالسهل".
وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".
وعن مباراة اليوم قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".
واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".
يذكر أن رونالدو قد أثار الجدل بعد سجوده، عقب تسجيل هدف فريقه النصر الثالث في شباك نادي الشباب، خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي.
وكان النصر متأخرًا بثنائية نظيفة، ثم عاد بثلاثة أهداف، حتى نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثالث.
وعقب تسجيله الهدف الثالث قام رونالدو بالسجود شكرًا لله، ما أثار الجدل على مواقع التواصل بشأن دخول النجم البرتغالي في الإسلام أم مجرد احتفال عابر.
وتواصل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار الاتحاد متصدر الترتيب على الباطن 1-صفر وفوز النصر على ضيفه الشباب 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ 28 من المسابقة.
وقبل جولتين على نهاية الموسم، يواصل الاتحاد تصدره لجدول الترتيب برصيد 66 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.