موعد أول مباراة على استاد الأهلي المصري الجديد

توقع سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن تكون أول مباراة على استاد الأهلي الجديد المزمع إنشاءه قريبًا خلال 5 سنوات بحد أقصى.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبناء استاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد، والذي يُوصف بـ"مشروع القرن".

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى خلال عامين، على أن تكتمل بشكل نهائي عام 2029، أي بعد 5 سنوات من الآن.

المشروع سيضم أيضا ملاعب فرعية وفندقا ومستشفى ومتحفا، بالإضافة إلى مول تجاري ومجمعا تعليميا يتضمن مدارس وجامعة خاصة.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: "خلال أشهر معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحد سنعلن عن تصميم الاستاد، وخلال 5 سنوات بحد أقصى سيكون هناك مباراة على استاد الأهلي الجديد، السعة الجماهيرية للاستاد ستكون 42 ألفا قابلة للزيادة، كما أن مشروع القرن سيتكلف 12 مليار جنيه حتى انتهاءه".

يذكر أن الأهلي منذ سنوات طويلة وهو يلعب معظم مبارياته على استاد القاهرة الدولي، فضلا عن ملاعب أخرى كـ"برج العرب" و"السلام".