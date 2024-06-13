موعد أول مباراة على استاد الأهلي المصري الجديد
توقع سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن تكون أول مباراة على استاد الأهلي الجديد المزمع إنشاءه قريبًا خلال 5 سنوات بحد أقصى.
ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبناء استاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد، والذي يُوصف بـ"مشروع القرن".
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى خلال عامين، على أن تكتمل بشكل نهائي عام 2029، أي بعد 5 سنوات من الآن.
المشروع سيضم أيضا ملاعب فرعية وفندقا ومستشفى ومتحفا، بالإضافة إلى مول تجاري ومجمعا تعليميا يتضمن مدارس وجامعة خاصة.
وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: "خلال أشهر معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحد سنعلن عن تصميم الاستاد، وخلال 5 سنوات بحد أقصى سيكون هناك مباراة على استاد الأهلي الجديد، السعة الجماهيرية للاستاد ستكون 42 ألفا قابلة للزيادة، كما أن مشروع القرن سيتكلف 12 مليار جنيه حتى انتهاءه".
يذكر أن الأهلي منذ سنوات طويلة وهو يلعب معظم مبارياته على استاد القاهرة الدولي، فضلا عن ملاعب أخرى كـ"برج العرب" و"السلام".
الأهلي والزمالك
وعن مباراة الأهلي والزمالك يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، أوضح: "تم الاتفاق على حضور الجماهير بعدد 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، بواقع 15 ألف لكل ناد".
وأضاف: "الأهلى تواصل مع المسؤولين لزيادة عدد الجماهير أكثر من 30 ألف في هذه المباراة، لأن الجماهير عصب مهم في كرة القدم".
وعن بطولة كأس العالم للأندية، أشار: "الأهلي لم يتلق أي خطابات رسمية بشأن مونديال الأندية وما يفيد القيمة المالية مقابل المشاركة في البطولة، والأهلي يسدد 1.3 مليون دولار مرتبات ومستحقات لاعبيه ومدربين شهريًا".
ويشارك النادي الأهلي رفقة الوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي في كأس العالم للأندية 2025، ممثلين عن قارة أفريقيا، وستقام البطولة بمشاركة 32 فريقًا.