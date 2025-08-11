النادي الإفريقي يثير أول "أزمة" في لجنة الحكام باتحاد الكرة التونسي

فجر النادي الإفريقي أول الأزمات في لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم وذلك بعدما وجه أول خطاب للجنة للمطالبة بطاقم حكام أجانب لمباراة الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين.

وينزل النادي الإفريقي ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي يوم السبت المقبل بملعب سوسة، في الجولة الثانية من الدوري، في كلاسيكو قوي ومبكّر من منافسات الدوري.

وحقق الإفريقي فوزه الأول في مستهل منافسات الدوري التونسي للمحترفين على حساب مستقبل المرسى (1 ـ 0) في حين انهار النجم الساحلي ضد شبيبة العمران (3 ـ 1).

وأرسل النادي الإفريقي نهاية الأسبوع الماضي خطابا للجنة الحكام التي يرأسها الدولي الجزائري السابق جمال الحيمودي للمطالبة بتعيين طاقم حكام أجانب للمباراة المقررة ليوم السبت 16 أغسطس الجاري.

وقال مصدر قريب من الإفريقي إن النادي متمسك بحقه في ضمان منافسة نزيهة بعيدا عن التأويلات المحتملة حول أداء الحكام التونسيين المثير للجدل في الأسابيع الماضية وخصوصا بعد نهائي كأس السوبر الأخير بين الترجي والملعب التونسي.

وينتظر أن تردّ لجنة الحكام في الاتحاد التونسي للعبة على خطاب الإفريقي الثلاثاء على أقصى تقدير، فيما لم تستبعد مصادر قريبة من اللجنة أن يتم رفض طلب الفريق تعيين حكام أجانب لسببين اثنين.

ويكمن السبب الأول في أن إدارة النادي الإفريقي لم توجه المراسلة في الآجال القانونية التي حددها الاتحاد التونسي بأسبوعين قبل المباراة.

أما السبب الثاني فيكمن في موعد المباراة التي تأتي في وقت مبكر من الموسم ولا تنطوي على نتيجة حاسمة أو مؤثرة تستوجب الاستنفار لتعيين حكام أجانب، بل أنها تندرج ضمن الجولة الثانية.

وقالت مصادر قريبة من اللجنة إن خطاب الإفريقي سيتم الرد عليه على الأرجح بالرفض، لكنها لم تستبعد اللجوء لحكام من شمال إفريقيا (مصر أو الجزائر) لإدارة الكلاسيكو.

ووفقا للمصادر ذاتها، سيتم تعيين حكام محليين لمباراة النجم الساحلي والنادي الإفريقي تماما مثل بقية مواجهات الجولة الثانية والتي تتضمن أيضا مباراة قوية بين الترجي حامل اللقب والاتحاد المنستيري وصيفه يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم تشهد انتقادات لاذعة وموجة تشكيك صاخبة في أعقاب مباريات الدوري في الموسم الماضي ومباراة نهائي كأس السوبر بين الترجي والملعب التونسي قبل أسبوعين والتي أسفرت عن عقوبة رادعة ضد الحكم حسام بولعراس بسبب أدائه المثير للجدل.