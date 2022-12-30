ما هو المرض الذي تسبب بوفاة بيليه؟

تُوفي بيليه، أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معاناة طويلة مع السرطان بعدما توقفت استجابته للعلاج الكيميائي.

وقال تقرير الأطباء المعالجين إن سبب الوفاة "فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون".