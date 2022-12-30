ما هو المرض الذي تسبب بوفاة بيليه؟
تُوفي بيليه، أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معاناة طويلة مع السرطان بعدما توقفت استجابته للعلاج الكيميائي.
وقال تقرير الأطباء المعالجين إن سبب الوفاة "فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون".
وكانت ابنة بيليه قد أعلنت وفاته عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "نحبك بلا حدود"، وذلك في نحو 16:00 مساء بالتوقيت المحلي للبرازيل اليوم الخميس.
وتوفى بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث كان يخضع للعلاج بعدما توقف عن الاستجابة للعلاج الكيميائي ضد سرطان القولون الذي أصيب به في سبتمبر/أيلول 2021 وتم نقله إلى الرعاية الملطفة بعد دخوله للمستشفى في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتعني الرعاية التلطيفية تقديم المساعدة الطبية والراحة الجسدية لمن يعانون من أمراض خطيرة أو مستعصية، وذلك بعدما أزال ورما من القولون العام الماضي وكان يتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.
والآن تأكدت وفاة بيليه الملقب بالملك والفائز بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حقق هذا الإنجاز.
وسجله المذهل البالغ 1279 هدفًا في 1363 مباراة، بما في ذلك المباريات الودية، تم الاعتراف به باعتباره رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وبدأ بيليه مسيرته في سن مبكرة، حيث ظهر لأول مرة مع سانتوس وهو يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، ثم شارك لأول مرة مع منتخب البرازيل في سن 16، وقد توج بكأس العالم 1958 وعمره 17 عامًا.
وسجل نجم أمريكا الجنوبية 643 هدفًا في 659 مباراة مع فريق سانتوس خلال فترة 18 عامًا، كما لعب لفريق نيويورك كوزموس واعتزل عام 1977، في مباراة استعراضية بين كوزموس وسانتوس.
وفي عام 1992، بعد مسيرته الكروية، تم تعيينه سفيرا للأمم المتحدة للبيئة وبعد ثلاث سنوات، عينه الرئيس فرناندو هنريك كاردوسو وزيرا استثنائيا للرياضة.
وأنتجت شركة "نتفيلكس" فيلما وثائقيا عن حياته من فقر الطفولة إلى الفوز بكأس العالم 1970.