يستهل إنتر ميلان مشوار الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت المقبل، عندما يحل ضيفا على جنوة، ويتطلع إلى بداية قوية لمساعيه إلى أن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ أن حقق يوفنتوس ذلك في 2020.

وكان ذلك اللقب هو التاسع على التوالي ليوفنتوس، لكن أصبح من الصعب بعدها التكهن بنتيجة المسابقة؛ إذ نجح إنتر ميلان في التتويج مرتين، وتوج كل من ميلان ونابولي باللقب مرة واحدة، والآن يأمل إنتر في تحقيق فترة من الهيمنة.

ومن أجل ذلك، يسعى إنتر لتحقيق بداية مماثلة لبدايته في الموسم الماضي، عندما حقق خمسة انتصارات متتالية ليتصدر جدول الدوري في وقت مبكر، وربما يستفيد الآن من ميزة الاستمرارية.

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ولا يزال سيموني إنزاغي يتولى تدريب إنتر، في حين أن أغلب منافسيه المحتملين شهدوا تغييرات للمدربين، فقد تعاقد ميلان مع باولو فونسيكا وتولى تياجو موتا تدريب يوفنتوس، كما يسعى أنطونيو كونتي لإعادة نابولي إلى القمة.

وبدا إنتر ميلان هادئا نسبيا حتى الآن في سوق الانتقالات، وتمثلت مهمته الرئيسة في ضم لاعب خط الوسط البولندي بيوتر جيلينسكي والمهاجم الإيراني مهدي طارمي في صفقتي انتقال حر.

ولن يكون جيلينسكي متاحا للمباريات الأولى لإنتر بسبب الإصابة، لكن طارمي سيكون ضمن البدلاء في مباراة جنوة، ومستعدا لمنح لاوتارو مارتينيز فرصة للراحة بعد مغامراته في كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين الذي توج باللقب في الشهر الماضي.

وفي الموسم الماضي، تعادل إنتر ميلان 1-1 مع جنوة في نهاية ديسمبر كانون الأول، ويعد ألبرتو جيلاردينو مدربا آخر يأمل في تكرار ما قدمه فريقه في الموسم الماضي.

وكان جنوة صعد حديثا إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ونجح في الصمود حتى النهاية لينهي الموسم في المركز 11، لكن من المتوقع أن يجد صعوبة أكبر في هذا الموسم، وأن يكون تجنب الهبوط هو الهدف.

وفي مواجهة إنتر، قد يعاني جنوة من صعوبة في تسجيل أهداف في ظل غياب العديد من مهاجميه، كما انتقل مهاجمه ماتيو ريتيجي إلى أتالانتا.

ومن المرجح أن يشارك فيتينيا أساسيا، إذ يفتقد جيلاردينو جهود كاليب إيكوبان وديفيد أنكي، وقد يغيب أيضا ألبرت جودموندسون أبرز هدافي الفريق في الموسم الماضي، إذ يرتبط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى ناد آخر قبل نهاية فترة الانتقالات.