الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع أسطورة إسبانيا سيرجيو راموس



أكدت تقارير إخبارية أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي للنجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع نادي إشبيلية حاليا وأسطورة ريال مدريد ومنتخب لاروخا السابق من أجل الظفر بخدماته قبل انطلاق دوري روشن للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

ووفقا لما أوردته قناة "الكاس" القطرية، فإن راموس (38 عاما) والذي انتهي عقده مع الفريق الأندلسي في 30 يونيو الماضي، قد يحط الرحال في نادي الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية موسم 2022 ـ 2023، عاد راموس، بطل العالم وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا إلى مهده الأول نادي إشبيلية وخاض معه موسما واحدا قبل أن يصبح حرا في يونيو 2024.

ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب، اجتمع شقيقه ووكيل أعماله، رينيه راموس، بمسؤولي نادي سان دييغو الأمريكي، إلا أن قائد ريال مدريد السابق، رفض اللعب في الدوري الأمريكي لأسباب رياضية ومادية، ما فتح المجال أمام فرصة انضمامه لكوكبة النجوم في مشروع الدوري السعودي.

وذكرت بعض التقارير أن الاتحاد السعودي بدأ في التفاوض مع وكيل أعمال راموس مستغلا رفض اللاعب للانتقال للدوري الأمريكي.

وبدأ راموس مسيرته الكروية مع نادي إشبيلية ثم انتقل إلى ريال مدريد ليتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية، كما لعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل العودة لإشبيلية.

ويعد راموس واحدا من أساطير منتخب إسبانيا حيث ساهم في إحرازه لقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا في 2008 ثم 2012، كما أنه واحد من أكثر اللاعبين مشاركات دولية مع منتخبات بلدانهم وذلك برصيد 179 مباراة مع "لاروخا".