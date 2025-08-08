جيسوس يعلق على انضمام داروين نونيز للهلال:"لدينا كريستيانو"

علق البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، على أنباء انتقال الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى توصل الهلال لاتفاق مع داروين نونيز لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد.

واعترف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بإمكانية رحيل نونيز للهلال مؤكداً أن اللاعب لم يوقع بعد.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين إن داروين نونيز لاعب رائع ويعلم إمكانياته جيداً لأنه دربه في صفوف بنفيكا البرتغالي.

وتألق نونيز تحت قيادة جيسوس في الفريق البرتغالي، وسجل 32 هدفاً خلال 66 مباراة مع المدرب المخضرم كما قدم 14 تمريرة حاسمة.

ورحل نونيز صاحب الـ 26 عاماً إلى ليفربول قادماً من بنفيكا في صفقة تكلفت 85 مليون يورو.

وأشار مدرب النصر إلى نونيز سيذهب للهلال ولكن النصر لديه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الهجوم وبالتالي لا نحتاج لضم المهاجم البرتغالي.

وكان جيسوس قد تولى قيادة النصر خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي بعد تجربة سابقة للمدرب البرتغالي مع الهلال.