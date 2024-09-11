لمدة 4 سنوات.. نجم ريال مدريد يوافق على تجديد عقده

وافق الحارس أندري لونين، والذي كان أحد العناصر الرئيسية في فريق ريال مدريد الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، على توقيع عقد جديد لمدة 4 سنوات مع الفريق الملكي.

أندري لونين صعد إلى الواجهة عندما ضربت الإصابة حارس المرمى الأساسي تيبو كورتوا، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي قبل الجولة الأولى من موسم 2023/2024 في الدوري الإسباني.

وأصبح أندري لونين بطلاً غير متوقع للمدرب كارلو أنشيلوتي، وأثبت نفسه وكان أحد الأبطال، حيث قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ثم الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، قبل المباراة الحاسمة في يونيو ضد بروسيا دورتموند في ويمبلي، عاد كورتوا إلى لياقته البدنية، واستعاد ببطء مكانه بين الخشبات الثلاث.

وانتشرت تقارير عن وجود خلاف بين الحارسين، وأن لونين قرر الرحيل عن النادي الملكي في الصيف المقبل، كي يحصل على فرصة للمشاركة أساسيًا.

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وارتبط الحارس البالغ من العمر 25 عامًا إلى حد بعيد بالدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد الرحيل إلى مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولكن وفقًا لصحيفة ماركا، وافق الحارس الأوكراني على تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة 4 سنوات، ليبقى في البرنابيو حتى منتصف عام 2028.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر، بأن لونين كان من الممكن أن يرحل مجانًا خلال يناير المقبل، ولكنه بالاتفاق مع وكيله خورخي مينديز، يبقى اللاعب في صفوف ريال مدريد.

واختتمت: سيعلن نادي ريال مدريد تجديد عقده مع لونين خلال أسبوع من الآن".

وانتقل لونين إلى ريال مدريد في عام 2020 قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.