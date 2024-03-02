باريس سان جيرمان يتعافى من إدمان مبابي
لا يخفى على أحد أن كيليان مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم المقبل، فالنجم الفرنسي جعل الأمور واضحة أمام الجميع ولم يترك مجالًا للتكهن.
لكن يبدو أن تصرف مبابي لم يكن محسوبًا بدقة كبيرة، فقد أثّر عليه بشكل واضح أخيرًا في باريس سان جيرمان.
وأصبح مبابي، الذي كان يلعب الـ90 دقيقة مهما كان مستواه في كل مباراة، يقترب من تهميش واضح في النادي العاصمي.
لكن على جانب آخر، قد يكون ذلك التهميش مفهومًا بالنسبة لجماهير النادي الفرنسي التي توسمت في مبابي خيرًا أن يكون أسطورة فريقها لسنوات مقبلة.
وكذلك الحال بالنسبة للإدارة الفنية في باريس سان جيرمان التي لن تبحث سوى عن الأفضل بالنسبة لفريقها.
التعافي من إدمان مبابي
اعتاد النجم الفرنسي الحصول على الدقائق في أي حال مع باريس سان جيرمان، سواء عندما كان يقدم مستويات طيبة، أو عندما وصل لأربع مباريات متتالية من دون تسجيل أي هدف في أكتوبر الماضي.
وأدمنت جماهير العاصمة مشاهدة مبابي كل أسبوع، بعض الأحيان على ملعبها وفي أحيان أخرى خارجه، سواء في الدوري المحلي والكؤوس أو في دوري أبطال أوروبا.
وللتعافي من ذلك الإدمان، لا يمكن لجماهير باريس سان جيرمان أن تستيقظ في أحد الأيام على فريقها من دون مبابي، وقد بات الهداف التاريخي للفريق والأكثر صناعة للأهداف، واللاعب الأهم في الفريق الذي يدور العالم حوله.
خطة إنريكي المحكمة
لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رجل شجاع، عُرف عنه ذلك قبل سنوات عندما درب برشلونة واصطدم بثلاثي الهجوم ميسي ونيمار وسواريز، ولم يهتم لأي اسم في غرف الملابس سوى لمصلحة الفريق.
ويصطدم إنريكي الآن بمبابي، لكن ليس بغرض إصلاحه، فقط يريد الرجل القادم من إسبانيا مصلحة فريقه وإيجاد بدائل مناسبة لمبابي في ظرف الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم.
وتقضي خطة إنريكي إيجاد طريقة لعب يستغني فيها باريس سان جيرمان عن وجود مبابي حتى قبل رحيله، وقبل الدخول لسوق الانتقالات لإيجاد البديل، حتى إن كان ذلك على حساب خسارة بعض النقاط.
وبدأت تلك الخطة منذ مباراة رين في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، عندما غادر مبابي ملعب المباراة في الدقيقة 65 من عمر المواجهة.
واستمر في مواجهة موناكو، التي هي أهم بشكل واضح من مباراة رين، لكن إنريكي أخرج مبابي من أرض الملعب بين الشوطين، ولم يهتم بأي شيء سوى تطبيق خطته المحكمة.
وأكد إنريكي نفسه خطته بشكل ضمني بعد المباراة، مبينا أنه يبحث فقط عن مصلحة الفريق، وقال المدرب الإسباني: "علينا أن نعتاد اللعب من دون كيليان مبابي، ذلك سيحدث عاجلًا أو آجلًا".
مبابي ويورو 2024 وريال مدريد
تيقن باريس سان جيرمان أن رحيل مبابي أصبح أمرًا واقعًا، لذلك من المنطقي أن يبدأ الفريق التصرف بما يراه مناسبًا لمصلحته، وهم ليسوا بحاجة لتبرير أي قرارات تخصهم.
لكن في الوقت نفسه، رفض مبابي الذهاب إلى مقاعد البدلاء والتوجه نحو المدرجات بجوار والدته والعائلة هو أمر لا يصب في مصلحته، ويمنح إنريكي وإدارة الفريق الباريسي راحة أكبر في اتخاذ مثل تلك القرارات التي قد تتصاعد حدتها في الأسابيع المقبلة.
وهذا قد يؤثر على مشاركة مبابي في يورو 2024، ونعني هنا المستويات التي سيقدمها ومدى جاهزيته للبطولة، فوجوده في قائمة فرنسا والتشكيلة الأساسية للديوك ليس محل شك.
وبالتبعية قد يؤثر أيضًا على جاهزية مبابي قبل انضمامه لريال مدريد، حلم حياته الذي تحقق أخيرًا.