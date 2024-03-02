باريس سان جيرمان يتعافى من إدمان مبابي

لا يخفى على أحد أن كيليان مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم المقبل، فالنجم الفرنسي جعل الأمور واضحة أمام الجميع ولم يترك مجالًا للتكهن.

لكن يبدو أن تصرف مبابي لم يكن محسوبًا بدقة كبيرة، فقد أثّر عليه بشكل واضح أخيرًا في باريس سان جيرمان.

وأصبح مبابي، الذي كان يلعب الـ90 دقيقة مهما كان مستواه في كل مباراة، يقترب من تهميش واضح في النادي العاصمي.

لكن على جانب آخر، قد يكون ذلك التهميش مفهومًا بالنسبة لجماهير النادي الفرنسي التي توسمت في مبابي خيرًا أن يكون أسطورة فريقها لسنوات مقبلة.

وكذلك الحال بالنسبة للإدارة الفنية في باريس سان جيرمان التي لن تبحث سوى عن الأفضل بالنسبة لفريقها.