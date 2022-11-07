عبدالرزاق حمدالله يكشف سبب ارتدائه زي النمر في أكشن مع وليد (فيديو)

ووصل عبد الرزاق حمد الله، إلى مدينة دبي الإماراتية، للانتظام في تدريب فريقه، الذي يقيم معسكرًا هنا خلال فترة توقف الدوري.

وغادر حمد الله المغرب نحو الإمارات، حيث يدخل فريقه في معسكر إعدادي استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي، بعد إجازة منحها المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة 19 يومًا.

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عامًا إلى صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وشارك حمدالله هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقالت قنوات "الكاس" القطرية إن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب استدعى المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم في قطر.

ولم ينضم حمدالله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 في مصر.

ويتواجد منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات: بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم بمواجهة كرواتيا، يوم 23 نوفمبر، ثم بلجيكا يوم 27 نوفمبر، وأخيرًا كندا يوم 1 ديسمبر.