كشفت أحدث الفيديوهات المتداولة عن تحسن كبير في حالة قدم ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، خلال ظهوره فجر الأحد، في مواجهة فريقه لنظيره سينسيناتي بالدوري الأمريكي.

وقاد لويس سواريز إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب تشيس ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل لويس سواريز هدفي إنتر ميامي فى الدقيقتين 1و 6 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وخاض إنتر ميامي المباراة، دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا يوم 14 يوليو الماضي، حينما توج منتخب بلاده باللقب.

وظهر ميسي، اليوم، وهو يسير بشكل جيد على قدمه خلال دخوله للملعب، حيث أزال الجبيرة الطبية التي كان يضعها طوال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد قرب تعافيه.

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ولم يتحدد موعد عودة ميسي لمباريات إنتر ميامي، الذي يغيب عنه منذ مطلع يونيو الماضي.

وتأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني، في المباريات التي سيخوضها الشهر المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن عودة ميسي للملاعب: "إنها مسألة وقت، الأمر يتعلق باكتسابه اللياقة البدنية، إنه يتدرب بالفعل بالكرة، وميسي متفائل بعودته قريباً إلى الفريق".