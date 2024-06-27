خطاب رسمي يكشف موقف الزمالك من مواجهة سيراميكا (صورة)

وأثيرت تكهنات حول موقف الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، والتي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وكشفت رابطة الأندية المصرية أن نادي الزمالك أرسل خطابًا يستفسر فيه عن قانونية مشاركة لاعبه محمد شحاتة أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان من المقرر أن يغيب محمد شحاتة عن مباراة الأهلي والزمالك الملغاة، بداعي تراكم البطاقات، إلا أن الزمالك استفسر عن موقف اللاعب حال خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وردت رابطة الأندية المصرية على خطاب الزمالك، قالت فيه: "إيماء لكتابكم رقم "1714" الوارد إلينا بتاريخ 2024/6/26 بشأن موافاة سيادتكم بموقف اللاعب / محمد محمد شحاتة لاعب ناديكم من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقررة إقامتها في الأسبوع الثامن والعشرين يوم السبت 2024/6/26 على استاد القاهرة".

وأضاف: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بناءً على قرار إدارة المسابقات باعتبار ناديكم منسحبًا أمام النادي الأهلي في الجولة 27، وبالتالي تم اعتماد نتيجة المباراة (0/2) لصالح النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط من رصيد ناديكم. وبناءً على ذلك وطبقًا للمادة (41) في لائحة المسابقات الرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، فإن اللاعب محمد محمد شحاتة من حقه الاشتراك في أول مباراة تالية للمباراة السابقة مع النادي الأهلي".