وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، صدمة لجمهور النادي الأبيض، بعدما تردد عن تدخله لإقناع أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، للتجديد وعدم الرحيل بعد العروض القوية التي تلقاها.

وربطت عدة تقارير مؤخرًا اسم ممدوح عباس بالتدخل بقوة في بضع صفقات للفريق أبرزها عودة أشرف بن شرقي، وأيضًا أزمة التجديد مع "زيزو"، والذي تلقى عرضًا ضخمًا من نادي نيوم السعودي للرحيل في الميركاتو الحالي.

ونفى رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشكل قاطع أي صلاحيات له في إدارة شؤون القلعة البيضاء، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات أو التجديدات أو الإعارات.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه بمنصة "إكس": "أنا لست مفوضًا نيابة عن إدارة نادي الزمالك في تعاقداته أو تجديدها، أو الإعارة أو الشراء أو البيع".

وأضاف: "كل هذا مسؤولية مجلس تم انتخابه يوم الـ21 من أكتوبر 2023 وشكرًا".

ويبدو أن عباس يسعى من خلال هذا النفي إلى حصر المسؤولية الكاملة عن القرارات المتعلقة بالفريق الأول في يد مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، وتجنب أي لغط أو إرباك قد ينتج عن تداخل الأدوار.

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ويعمل مسؤولو نادي الزمالك، على التعاقد مع عدة لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تدعيم النواقص التي تواجه الفريق في الموسم الجديد، بعد طلب جوزيه غوميز، دعم الفريق قبل بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في الرياض خلال الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.