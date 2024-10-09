إيقاف حكمة تركية مدى الحياة بسبب فضيحة أخلاقية

أنكرت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان، ظهورها في مقطع فيديو جنسي مسرب مع مسؤول يكبرها سنًّا، بعد أن عاقب الاتحاد التركي لكرة القدم الثنائي بالإيقاف مدى الحياة.

وإليف كارا أرسلان، البالغة من العمر 24 عامًا، ومفتش حكام الدوري الممتاز أورهان إردمير، البالغ من العمر 61 عامًا، تعرضا للإيقاف في 4 أكتوبر.

وأكدت هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم رفض استئنافيهما، مع إيقاف كارا أرسلان عن الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة.

وتفيد التقارير أن هذه العقوبات تأتي بعد ظهور مزعوم لمقطع فيديو جنسي يُدَّعى أنه يضم الثنائي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وأنكرت إليف، المولودة في إسطنبول، والتي لديها 363,000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها الشخصية التي ظهرت في الفيديو المسرب.

وقالت كارا أرسلان في تصريحاتها: "سأواجه طريقًا طويلًا أمامي قانونيًّا، لكنني سأتمكن من التغلب عليه بأقوى وأفضل طريقة".

وأصدر محامي يمثل كارا أرسلان بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان: "نُشر فيديو مفبرك على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إنشاؤه بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي من حساب شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس له أي علاقة بموكلتي بأي شكل من الأشكال".

وأشار: "عند فحص الفيديو، من الواضح جدًّا أن الصورة غير واضحة وأن أطراف العلاقة تم تعديلها بالكامل بواسطة الكمبيوتر".

من جانبه، اعترف إردمير بأن مسيرته المهنية قد انتهت الآن، قائلا: "لقد دُمّرت سمعتي في عيون عائلتي، ودائرة أصدقائي، ومجتمع التحكيم".

وكان إردمير، المولود في إسطنبول، حكمًا دوليًّا بين عامي 1999 و2002.

كما تولى إدارة مباريات في الدوري التركي الممتاز، قبل أن يصبح مراقبًا لزملائه الحكام.