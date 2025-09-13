أول ظهور للويس إنريكي بعد حادث سقوطه عن الدراجة (فيديو)

ظهر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، للمرة الأولى في تدريبات فريقه، اليوم السبت، بعد الحادث القوي الذي تعرض له بسقوطه عن دراجته، ليتم نقله إلى المستشفى.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن قبل أيام قليلة عن خضوع إنريكي المدير الفني للفريق لعملية جراحية، لعلاج كسر في الترقوة.

وظهر المدرب وهو يسير بشكل جيد ويتجه للملعب، ولكنه يضع ذراعه المصابة بضمادة طبية لتثبيت الكتف.

وأثير الجدل بشأن إمكانية تواجد إنريكي على مقاعد بدلاء فريقه في المواجهة المقبلة ضد لانس، مساء الأحد، في رابع جولات الدوري الفرنسي.

وذكرت تقارير أن إنريكي لن يكون متواجدًا على مقاعد البدلاء في حديقة الأمراء لقيادة الفريق، بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، التي استلزمت عملية جراحية أثناء التوقف الدولي هذا الشهر.

لكن صحيفة "لوباريزيان" أكدت أن إنريكي سيتواجد على مقاعد البدلاء، طالما لم يصدر أمر طبي بشأنه يمنعه من التواجد في الملعب.

وأوضحت: "بعد خضوعه لعملية جراحية، نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة، استفاد إنريكي من فترة التوقف الدولي، للتعامل مع هذه الإصابة على أفضل وجه".

لويس إنريكي، البالغ 55 عامًا، يتولى قيادة باريس سان جيرمان منذ صيف 2023.

وحقق الدوري الفرنسي مرتين، ودوري الأبطال 2025 لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب كأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.

وهو النادي الثاني في مسيرته الذي حقق معه الألقاب، بعد برشلونة الذي فاز معه بدوري الأبطال قبل 10 أعوام.