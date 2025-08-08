بعد قضية الاعتداء الجنسي.. مبادرة مغربية لدعم حكيمي وحفاوة بترشيحه للكرة الذهبية

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية رسمياً القائمة المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العالم الحالي.

وضمت القائمة 30 لاعباً على مستوى العالم، من بينهم النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وقائد منتخب بلاده.

وتألق أشرف حكيمي، بشكل لافت، هذا الموسم، وساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ العملاق الباريسي.

وسجل حكيمي في نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان الإيطالي، كما ساهم في السيطرة المحلية عبر الفوز بألقاب الدوري، والكأس، والسوبر، في فرنسا بخلاف بلوغ نهائي كأس العالم للأندية.

وحرص الحساب الرسمي للمنتخب المغربي عبر منصة "إكس" على تهنئة حكيمي، وأيضاً مواطنه ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي بالترشيح لجائزة أفضل حارس في العالم.

وتفاعل أشرف حكيمي مع ترشيحه للكرة الذهبية عبر نشر صورة لترشيحه من مجلة فرانس فوتبول، وتهنئة صفحة المنتخب المغربي الرسمية له

وأشادت الجماهير المغربية بالنجم المغربي أشرف حكيمي، واعتبرت ترشيحه تشريفاً لكرة القدم المغربية.

وعبرت عدة جماهير عن مساندة كبيرة لعميد المنتخب المغربي ضد المتابعات القضائية والاتهامات باعتداء جنسي على فتاة فرنسية.

وأطلق نشطاء مغاربة وأجانب في فرنسا عريضة تحت عنوان "متحدون من أجل أشرف حكيمي " للتضامن معه في قضية المتابعة القضائية في اعتداء جنسي معتبرين أن الأمر مجرد انتقام من نجاح الدولي المغربي .