خلاف بين عبدالرزاق حمدالله ورومارينهو حول ضربة الجزاء قبل إهدارها (فيديو)
نشب خلاف بين عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي، وزميله البرازيلي رومارينهو، خلال مباراة فريقهما ضد الشباب في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسدل الستار، مساء اليوم الخميس، على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية بمباراة الاتحاد والشباب.
وتحصل أحمد حجازي لاعب الاتحاد على ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، ليمسك عبدالرزاق حمدالله بالكرة ليتصدى لها.
ولكن رفض البرازيلي رومارينهو تسديد حمدالله للكرة، وأصر على تسديدها بعد جدال وخلاف مع المهاجم المغربي.
وبالفعل انبرى رومارينهو لتسديد ركلة الجزاء، إلا أن حارس الشباب كيم تمكن من التصدي لها.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس الماضي بالدوري السعودي وفاز الاتحاد على الشباب في عقر داره بنتيجة 2/0.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 فبراير 2018 في دور الـ8 وفاز الاتحاد بنتيجة 3/1.
وفاز الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات آخرها عام 2018، في حين فاز الشباب باللقب 3 مرات آخرها عام 2014.