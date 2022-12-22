خلاف بين عبدالرزاق حمدالله ورومارينهو حول ضربة الجزاء قبل إهدارها (فيديو)

وتحصل أحمد حجازي لاعب الاتحاد على ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، ليمسك عبدالرزاق حمدالله بالكرة ليتصدى لها.

ولكن رفض البرازيلي رومارينهو تسديد حمدالله للكرة، وأصر على تسديدها بعد جدال وخلاف مع المهاجم المغربي.

وبالفعل انبرى رومارينهو لتسديد ركلة الجزاء، إلا أن حارس الشباب كيم تمكن من التصدي لها.