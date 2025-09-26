logo
رياضة

الصفقة فشلت.. من اللاعب الذي حاول الهلال خطفه في آخر ساعات الميركاتو؟

الصفقة فشلت.. من اللاعب الذي حاول الهلال خطفه في آخر ساعات الميركاتو؟
إيان سوبيابري نجم ريفربليتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

تعثرت محاولات نادي الهلال السعودي لحسم صفقة مميزة لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الماضية.

وأبرم الهلال عدة صفقات مميزة على رأسها التعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي والتركي يوسف أكيتشيشيك مدافع فنربخشة.

أخبار ذات علاقة

جماهير الهلال السعودي

بعد علي البليهي.. جماهير الهلال تطلق صافرات استهجان على لاعب جديد (فيديو)

 وبحسب تقارير صحفية فإن الهلال كاد أن يقتنص صفقة التعاقد مع اللاعب إيان سوبيابري جناح ريفر بليت الأرجنتيني في الانتقالات الماضية لقيده في قائمة المواليد.

ويبلغ سوبيابري 18 عاماً وينشط في مركز الجناح الأيمن، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب الأرجنتيني تحت 20 عاماً وسجل مع راقصي التانغو 3 أهداف خلال 8 مباريات.

أخبار ذات علاقة

كاليدو كوليبالي في مباراة الهلال والأخدود

كوليبالي لا يستحق الطرد.. سمير عثمان ينقذ حكم مباراة الهلال والأخدود (فيديو)

 سوبيابري لعب في العام الحالي 15 مباراة وسجل هدفاً وصنع آخر، ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي تقام في تشيلي.

وخاض اللاعب 30 مباراة مع فريق الرديف بنادي ريفر بليت وسجل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة بينما شارك خلال 19 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفاً وصنع آخر.

أخبار ذات علاقة

فريق الهلال السعودي

أكثر لاعب أثار استياء جماهير الهلال أمام الأخدود

 وتعثرت صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني للهلال في اللحظات الأخيرة بسبب خلاف في المفاوضات.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC