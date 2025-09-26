الصفقة فشلت.. من اللاعب الذي حاول الهلال خطفه في آخر ساعات الميركاتو؟

تعثرت محاولات نادي الهلال السعودي لحسم صفقة مميزة لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الماضية.

وأبرم الهلال عدة صفقات مميزة على رأسها التعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي والتركي يوسف أكيتشيشيك مدافع فنربخشة.

وبحسب تقارير صحفية فإن الهلال كاد أن يقتنص صفقة التعاقد مع اللاعب إيان سوبيابري جناح ريفر بليت الأرجنتيني في الانتقالات الماضية لقيده في قائمة المواليد.

ويبلغ سوبيابري 18 عاماً وينشط في مركز الجناح الأيمن، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب الأرجنتيني تحت 20 عاماً وسجل مع راقصي التانغو 3 أهداف خلال 8 مباريات.

سوبيابري لعب في العام الحالي 15 مباراة وسجل هدفاً وصنع آخر، ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي تقام في تشيلي.

وخاض اللاعب 30 مباراة مع فريق الرديف بنادي ريفر بليت وسجل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة بينما شارك خلال 19 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفاً وصنع آخر.

وتعثرت صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني للهلال في اللحظات الأخيرة بسبب خلاف في المفاوضات.