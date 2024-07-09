كشفت شبكة "فوكس سبورتس" أن فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، حقق رقما قياسيا بتحقيقه مشاهدات بلغت 1.87 مليون مشاهدة على قناة فوكس سبورتس.

وكان فوز حامل اللقب 4-2 بركلات الترجيح المباراة الأكثر مشاهدة في دور الثمانية في كوبا أمريكا بعيدا عن المنتخب الأمريكي في تاريخ البطولة على القناة الأمريكية الناطقة بالإنجليزية.

وقالت فوكس سبورتس، إن نسبة المشاهدة تمثل زيادة 482 بالمئة عن متوسط ​​مباريات دور الثمانية في كوبا أمريكا 2021 وزيادة 57 بالمئة عن عام 2016.

وستواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، التي تتطلع إلى لقبها 16 في كوبا أمريكا في تاريخها، كندا في أول قبل نهائي اليوم الثلاثاء في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.

وستلتقي أوروغواي مع كولومبيا في مباراة قبل النهائي الأخرى غدا الأربعاء في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.