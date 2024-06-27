خالد الغندور يشن هجوما على الخطيب (فيديو)
شنّ الإعلامي خالد الغندور؛ المذيع السابق بقناة نادي "الزمالك" هجومًا قويًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا إن المانشيت الأخير لمجلة النادي الأهلي، سيثير التعصب والفتنة بين جماهير الناديين.
وظهرت مجلة الأهلي صباح يوم الأربعاء تحت عنوان يحمل اسم "الهروب الكبير" في إشارة إلى رفض الزمالك خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.
وقال الأهلي بعد كلمة "الهروب الكبير" في عنوان جانبي: "رسميًا: الأهلي يهزم الزمالك بهدفي الظروف القهرية" في إشارة إلى سبب اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.
وأعلن الزمالك عدم مواجهته للأهلي في مباراة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المقررة غدا الثلاثاء لما وصفه بأنه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص"، بينما أعلن حامل اللقب أن رابطة الأندية المحترفة للعبة أخبرته باحتساب نتيجة اللقاء لصالحه.
وقال الزمالك في بيان يوم الاثنين الماضي إن "ظروفا قهرية" تمنع النادي من لعب "مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".
وتعليقا على "مانشيت" مجلة الأهلي قال الغندور: "من وجهة نظري أن مانشيت مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين".
وأضاف: "أريد توجيه التحية لإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، على مانشيت مجلة الأهلي الرائع"، وذلك في سخرية من غلاف المجلة.
وأضاف ساخرًا: "هذا العنوان يقلل الفتنة بين الجماهير وبيقربهم لبعض وعاوز أتعلم منهم لأن في اوقات بيقولوا إني بعمل فتنة"".
وواصل منتقدًا إدارة النادي الأحمر: "لو الأهلي مش طرف هيقول الهروب الكبير ليه.. المانشيتات قلبت افيهات ليه.. هو مش الأهلي جه زار مجلس إدارة نادي الزمالك لفتح صفحه جديده وعدم إثارة الجماهير".
واختتم: "القصة مواقف ومانشيت مجلة الأهلي بعنوان الهروب الكبير بيزود التعصب بين الجماهير".
وكان الزمالك قد أكد من قبل أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".
كما طالب الزمالك بانتداب "لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد".
ويحتل الزمالك المركز 10 في مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.
ولدى الأهلي، بطل مصر وأفريقيا، 45 نقطة من 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري، متأخرا بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض سبع مباريات أكثر.