خالد الغندور يشن هجوما على الخطيب (فيديو)

شنّ الإعلامي خالد الغندور؛ المذيع السابق بقناة نادي "الزمالك" هجومًا قويًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا إن المانشيت الأخير لمجلة النادي الأهلي، سيثير التعصب والفتنة بين جماهير الناديين.

وظهرت مجلة الأهلي صباح يوم الأربعاء تحت عنوان يحمل اسم "الهروب الكبير" في إشارة إلى رفض الزمالك خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.

وقال الأهلي بعد كلمة "الهروب الكبير" في عنوان جانبي: "رسميًا: الأهلي يهزم الزمالك بهدفي الظروف القهرية" في إشارة إلى سبب اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.