مفاجأة جديدة حول مستقبل عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد

كشف مصدر من قناة "SSC" السعودية أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيواصل مسيرته مع الاتحاد، ولا نية له لمغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد خالد ياسين، الإعلامي في قناة "SSC"، أن "أزمة نتائج الاتحاد خلال موسم 2023ـ 2024 ليست في المهاجم عبد الرزاق حمد الله بل إن المشكلة تكمن في فقدان الاتحاد مدربًا شخصيته قوية، دون أن يكون صارمًا".

وتابع خالد ياسين أن الاتحاد يحتاج إلى التعاقد مع مدرب يعرف كيف يتعامل مع النجوم مثلما يفعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، عبد الرزاق حمد الله يبقى هداف الفريق ولاعبًا له قيمة كبيرة لأي فريق، هو لاعب وجوهرة ثمينة مثل الألماس".