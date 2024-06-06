مفاجأة جديدة حول مستقبل عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد
كشف مصدر من قناة "SSC" السعودية أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيواصل مسيرته مع الاتحاد، ولا نية له لمغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكد خالد ياسين، الإعلامي في قناة "SSC"، أن "أزمة نتائج الاتحاد خلال موسم 2023ـ 2024 ليست في المهاجم عبد الرزاق حمد الله بل إن المشكلة تكمن في فقدان الاتحاد مدربًا شخصيته قوية، دون أن يكون صارمًا".
وتابع خالد ياسين أن الاتحاد يحتاج إلى التعاقد مع مدرب يعرف كيف يتعامل مع النجوم مثلما يفعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، عبد الرزاق حمد الله يبقى هداف الفريق ولاعبًا له قيمة كبيرة لأي فريق، هو لاعب وجوهرة ثمينة مثل الألماس".
وكان نادي الاتحاد تعاقد مع حمد الله (33 عامًا) بداية عام 2022، بعد مسيرة حافلة مع نادي النصر، أحرز خلالها 112 هدفًا في 108 مباريات.
وخلال فترة لعبه مع النصر، حصد اللاعب المغربي لقب هداف الدوري السعودي في مناسبتين، كما تُوّج بلقبي الدوري مرة وكأس السوبر السعودي مرتين.
وأصبح حمد الله في 2019 صاحب أكبر معدل تهديفي في تاريخ الدوري السعودي عندما سجل مع النصر (34 هدفًا) قبل أن يكسر ذلك الرقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم الحالي مع النصر ذاته بتسجيله 35 هدفًا.
وبالتوازي مع أخبار مغادرته للاتحاد، تداولت تقارير إخبارية أنباء عن تفاوض النادي الأهلي المصري مع حمد الله، قبل أن ينفي مصدر من الأهلي تلك الأخبار.