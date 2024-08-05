رد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على الهجوم الذي شنه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على إدارته؛ بسبب تحديد مواعيد مباريات كأس مصر، التي يدرس الأهلي عدم إكمالها لمنح اللاعبين الراحة الكافية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة (المقاولون العرب)، مساء الأحد: "سأحاول انتقاء كلماتي وألفاظي، ولكن أسجل اعتراضي الشديد على توقيت إعلان مباراة الفريق في كأس مصر قبل مواجهة (المقاولون)، وكأنها رسالة للاعبينا أنه لا مجال للإجازات وسيكون هناك تلاحم للمواسم".

وأضاف: "انتظروا في نوفمبر وديسمبر الانهيار البدني التام وإصابات اللاعبين بعد موسم طويل وشاق وعنيف وخوض 20 مباراة في شهرين".

وردًا على تصريحات كولر، قال جمال علام في تصريحات تلفزيونية: "رابطة الأندية كانت حريصة جدًا على تأجيل المباريات الخاصة بالأندية؛ بسبب البطولات التي كانت تشارك بها، وهذه كانت سبب المشكلة حاليًا، الأندية أخذت امتيازات كبيرة جدًا من هذه التأجيلات، كان فيه ميزة عندك إنه كان يؤجل بطولات قدرت تكسب بها بطولات، فالوضع الحالي لازم نقف بجانب بعضنا البعض ولا يمكن نكون ضد بعض".

وتابع: "نريد أن ننتهي من هذا الموسم لكي نبدأ موسمًا جديدًا بشكل أفضل، رابطة الأندية تبحث عن فكر جديد لها في بطولة الدوري لكي نبدأ المسابقة في موعد معين وتنتهي في موعد مُحدد مثل باقي الدوريات، الدوري المصري هو الوحيد المستمر حتى الآن، الرابطة تتحدث في تعديلات خلال الفترة المُقبلة على نظام الدوري، وأتمنى لهم التوفيق في إيجاد الحلول".

وأشار: "في الوقت ذاته، إننا غير قادرين على فعل شيء، مطلوب مني فتح القيد الأفريقي قبل يوم 30 أغسطس الجاري، نحن مجبرون على مواعيد معينة، لو ألغينا كأس مصر سيكون من الصعب جدًا فتح القيد من الأساس، الناس لا تعلم حجم المشاكل التي يواجهها اتحاد الكرة، ولا يشعرون بشيء".

وأردف: "صعب جدًا أن نُفكر في إلغاء الكأس، لأن هناك رعاة وحقوقاً تسويقية، وستكون هناك عواقب كبيرة جدًا للاتحاد وعلى بعض الأندية".

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبي قير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجاري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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ثم يحل الجونة ضيفًا على الترسانة يوم 9 أغسطس الجاري، قبل أن يحتضن ملعب ستاد برج العرب، مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اليوم نفسه.

وتنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، والأهلي ضد فاركو، ثم مودرن سبورت أمام إنبي.

ويختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا أمام زد.