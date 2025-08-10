النصر السعودي ينقض على نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة النصر السعودي قررت التحرك سريعا لضم لاعب جديد متاح في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إنهاء صفقة التعاقد مع إينيغو مارتينيز قادما من برشلونة الإسباني.

ويسعى نادي النصر تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس لتدعيم خط وسط الفريق بعد الاستقرار على رحيل مواطنه أوتافيو في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي، جانلويجي لونغاري، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن إدارة النصر قد استفسرت من محيط لاعب الوسط التركي، هاكان تشالهان أوغلو، عن إمكانية ضمه من إنتر ميلان.

في المقابل ذكرت قناة "سبورت إيطاليا" أن النصر يضع نجم إنتر، البالغ من العمر 31 عاماً، على رأس أولوياته لتعزيز خط الوسط، رغم أن اللاعب يحظى أيضاً باهتمام من نادي الهلال، الذي أبدى استفساراً أولياً حول إمكانية ضمه.

واندلعت مؤخرا أزمة بين هاكان تشالهان وزميله في إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، على خلفية التصريحات الجدلية التي أطلقها الأرجنتيني بعد توديع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025؛ ما أدى لإثارة الجدل بعدما أكد مارتينيز أن اللاعب التركي يرغب في الرحيل عن صفوف النيراتزوري.

ووفقا للتقارير فإن إنتر ميلان لن يترك نجمه بسهولة؛ إذ يطالب بمبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

ويمتلك هاكان تشالهان عقدا مع إنتر ينتهي بحلول صيف 2027، حيث يتبقى له موسمان في عقده مع النيراتزوري.