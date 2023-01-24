ترتيب الدوري الإيطالي.. إمبولي يكبد إنتر ميلان الخسارة السادسة (فيديو)

كبّد إمبولي منافسه إنتر ميلان الخسارة السادسة في الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الـ19 من الكالتشيو.

وسجل توماسو بالدانزي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 66 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من أمير بايرامي.