ترتيب الدوري الإيطالي.. إمبولي يكبد إنتر ميلان الخسارة السادسة (فيديو)
كبّد إمبولي منافسه إنتر ميلان الخسارة السادسة في الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الـ19 من الكالتشيو.
وسجل توماسو بالدانزي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 66 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من أمير بايرامي.
ورفع الفوز رصيد إمبولي إلى 25 نقطة من 19 مباراة في المركز التاسع وقد حقق الفوز 6 مرات وتعادل 7 مرات وخسر 6 مرات، في حين خسر إنتر ميلان للمرة السادسة وفاز 12 مرة وتعادل مرة واحدة ليتجمد رصيده عند 37 نقطة من 19 مباراة في المركز الرابع.
وهذا أول فوز لإمبولي على إنتر ميلان في مختلف المسابقات منذ فوزه 1/0 في أبريل 2006، ومنذ ذلك الحين فاز إنتر ميلان في 16 مرة، وتعادلا مرة واحدة.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، ثم ميلان برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، ويحتل روما المركز الثالث وحصد 37 نقطة من 19 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع كريمونيزي يوم السبت في الدوري الإيطالي، قبل مواجهة أتلانتا في كأس إيطاليا ثم مع ميلان في الدوري الإيطالي.