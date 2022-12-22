تأجيل قمة الترجي والنجم في الدوري التونسي إلى 18 يناير لهذا السبب

وقال الاتحاد في بيان إن المباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، مضيفا أن 18 يناير هو التاريخ الوحيد الشاغر وبالتالي لن يضطر إلى إجراء تغييرات على جدول مباريات بقية الفرق.

وتنتهي أعمال الصيانة في ملعب رادس في 15 يناير ليصبح جاهزا لاستضافة المباريات.

وكان مصدر مقرب من الترجي أكد أن إدارة النادي اتصلت بعدة جهات يمكنها استضافة المباراة المؤجلة، مثل ملعب باجة وملعب الشاذلي زويتن والمنستير، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

ويأتي هذا الموقف بعد غلق ملعب حمادي العقربي برادس للصيانة وملعب المنزه من أجل التجديد.