غريزمان يعلن رسميا اعتزاله دوليا

أعلن أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا.

ونشر غريزمان فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "أغلق هذا الفصل الرائع من حياتي، شكرًا على كل الذكريات".

كان غريزمان كشف مؤخرا بأنه مرّ بفترة معقدة مع منتخب فرنسا خلال بطولة أوروبا "يورو 2024"، مبدياً استياءه من تبديل مستمرّ لمركزه في الفريق.

واعترف بأنه كان منزعجاً عندما أبقاه المدرب احتياطياً ضد بولندا، وفي نصف النهائي ضد إسبانيا، قائلاً: "كلّ شيء ذهني بالنسبة إليّ، إذا كنت سعيداً، فكلّ شيء على ما يرام، حاولت التكيّف، كان هناك كثير من الإحباط، وكثير من الغضب، لأنني لم أشعر أبداً بأنني في قلب اللعب بالطريقة التي أحبها".

وخاض غريزمان 137 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل 44 هدفا وصنع 38 أخرى.

وفاز غريزمان بكأس العالم 2018، وبدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 مع فرنسا.