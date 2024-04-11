غاياردو يطمح لكسر عقدة مواجهاته أمام الهلال قبل نهائي السوبر

شدد مارسيلو غاياردو مدرب نادي الاتحاد السعودي على أهمية المباراة المرتقبة أمام الهلال، الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، محذرًا من غياب التركيز الذي كلف الاتحاد الكثير في مبارياته السابقة أمام الهلال.

وتأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر بالفوز (2 ـ 1) على الوحدة، وسيلتقي في النهائي مع الهلال الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على النصر في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء: "لدينا مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا في نهائي البطولة، سنلعب ضد فريق مميز للغاية، وسندخل المباراة بكل حماس وجاهزية معنوية عالية لكل اللاعبين".

ويخوض الهلال مباراة غدٍ أمام الاتحاد حامل لقب الدوري، بمعنويات هائلة بعد أن حقق 33 انتصارًا متتاليًا.

وكان غاياردو من بين ضحايا سلسلة انتصارات الهلال القياسية، إذ خسر ذهابًا وإيابًا في دور الثمانية ليودّع دوري أبطال آسيا كما تلقى هزيمة ثالثة أمام الهلال في الدوري.

وسيكون غاياردو في موقف صعب إذا تعرض لخسارة رابعة أمام الهلال خلال شهرين ستؤدي لفقدان الفريق للقب كأس السوبر السعودي الذي حققه، العام الماضي، على حساب الفيحاء.

ولا يمر الاتحاد بأفضل أيامه، مؤخرًا، بعدما خسر من الأهلي بهدف دون ردٍ في قمة جدة قبل أن يتعادل سلبيًا مع التعاون في الدوري، لكنه قد يحصل على دفعة معنوية بعدما عاد كريم بنزيمة للتسجيل في الفوز على الوحدة في نصف نهائي السوبر.

ويطمح المدرب الأرجنتيني إلى وضع حد للسجل السيئ لمواجهاته السابقة مع الهلال قائلاً إن "كل المباريات مختلفة عن بعضها البعض، لقد كانت آخر 3 مباريات لنا أمام الهلال مختلفة بشكل كبير من ناحية الأداء، وكان الأداء بشكل عام جيدًا ولم يكن ينقصنا سوى التركيز وهذا ما صعّب علينا الأمور وكبّدنا الخسارة في 3 مواجهات سابقة".

وتابع قوله: "أدّينا بشكل جيد في المباريات السابقة، لكن لا ننسى أن الهلال فريق جيد ولديه عناصر مميزة، وحتى في الوقت الذي تشعر فيه بأنه ليس في أفضل حالاته، يمكنه أن يصنع الفارق ويسجل وذلك حينما نفتقد التركيز".

وبخصوص المباراة التي خسرها الاتحاد (2 ـ 1) ضمن إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، كشف مارسيلو غاياردو أن فريقه لم يستغل الفرص التي سنحت له خلال تلك المواجهة، مشددًا على أنه يطلب من لاعبيه أن يكونوا على قدر المسؤولية وفق قوله.

وأضاف: "على فريقنا أن يتميز بالعمل الجماعي في مباراة غدٍ، كلمة السر هي التركيز التام طيلة فترات المباراة أمام فريق بحجم الهلال".

من جانبه، قال عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد: "أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز بالكأس عن تسجيل الأهداف... أطمح دائمًا للفوز بأي بطولة أشارك فيها".

وأضاف حمدالله الذي سجل الهدف الثاني للاتحاد في مباراة نصف النهائي أمام الوحدة: "تسجيل الأهداف بالنسبة لي شيء عادي، لأنني تعودت على ذلك منذ نعومة أظافري".

ويطمح الهلال إلى التتويج بكأس السوبر السعودي للمرة الخامسة فيما يسعى الاتحاد إلى الحفاظ على لقبه وتحقيق إنجازه الثاني في المسابقة التي انطلقت العام 2013.