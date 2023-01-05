صحف رياضية: يوسف النصيري يتألق.. وبيلينغهام على الطريق

ركزت الصحيفة على مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "عزز بيب غوارديولا لعبة العقل من خلال زعمه أن فريقه مانشستر سيتي في وضع غير موات لأن التوقعات أعلى بالنسبة لهم"، وكتبت: "توقعُ مانشستر سيتي".

الصحيفة اهتمت بنتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت عن فوز توتنهام 4-0 على كريستال بالاس: "هاري كين مرة أخرى "، وعن تعادل ليدز مع ويستهام يونايتد 2-2: "مويس يقود التحية الذهبية".