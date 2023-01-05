صحف رياضية: يوسف النصيري يتألق.. وبيلينغهام على الطريق

ركزت الصحيفة على تطورات سعي ريال مدريد للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام وكتبت: "بيلينغهام على الطريق".
الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة الصعب لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إنتر سيتي 4-3 بعد التمديد، وكتبت: "برشلونة يتأهل بالأعباء".
كما اهتمت بتأهل إشبيلية وأتلتيكو مدريد على حساب ليناريس ديبورتيفو وريال أوفيدو وكتبت: "غريزمان يتألق في ملعب كارلوس تارتيري" و"يوسف النصيري يتألق".
غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس.
سبورت: قضية هازارد
ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز مثير في الأشواط الإضافية على إنتر سيتي 4-3 وكتبت: "من الجنون".
الصحيفة اهتمت بتأييد المحكمة الرياضية عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكتبت: "المحكمة الرياضية تؤيد عقوبة ليفاندوفسكي".
كما اهتمت بوضع البلجيكي هازارد في ريال مدريد وكتبت: "قضية هازارد".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس.
موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يحسمها
ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إنتر سيتي 4-3 في 120 دقيقة وكتبت: "أنسو فاتي يحسمها".
الصحيفة اهتمت بقرار المحكمة الرياضية تأييد عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكتبت: "المحكمة الرياضية تؤكد عقوبة ليفاندوفسكي".
كما اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا ونتائج المرحلة الرابعة من رالي دكار المقام في السعودية.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس.
آس: متخصص في الإنقاذ
ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة الصعب لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على إنتر سيتي 4-3 وكتبت :"فزع".
الصحيفة تحدثت عن قرار المحكمة في إسبانيا تأكيد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكتبت: "دون عفو".
كما اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد بعد الفوز على ريال أوفيدو 2-0 وتألق رودريغو في تأهل ريال مدريد وكتبت: "متخصص في الإنقاذ".
غلاف صحيفة آس اليوم الخميس.
ذا صن: هاري كين مرة أخرى
ركزت الصحيفة على مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "عزز بيب غوارديولا لعبة العقل من خلال زعمه أن فريقه مانشستر سيتي في وضع غير موات لأن التوقعات أعلى بالنسبة لهم"، وكتبت: "توقعُ مانشستر سيتي".
الصحيفة اهتمت بنتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت عن فوز توتنهام 4-0 على كريستال بالاس: "هاري كين مرة أخرى "، وعن تعادل ليدز مع ويستهام يونايتد 2-2: "مويس يقود التحية الذهبية".
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس.
ليكيب: كرة القدم.. فرنسا وطن المواهب
ركزت الصحيفة على كرة القدم الفرنسية وكتبت: "كرة القدم.. فرنسا وطن المواهب".
الصحيفة اهتمت بمباراة ليتشي ولاتسيو في الدوري الإيطالي وكتبت: "أومتيتي ضحية هتافات عنصرية".