رونالدو يدق طبول "الحرب الأخيرة"
دبت الطمأنينة في قلوب جماهير البرتغال والنصر السعودي بمجرد مشاهدة النجم الكبير كريستيانو رونالدو يلعب لمدة 90 دقيقة في ودية "برازيل أوروبا" أمام أيرلندا، مساء الثلاثاء.
الفوز الكبير للمنتخب البرتغالي أعاد للجماهير ثقة كانت قد اهتزت بعد الخسارة من كرواتيا قبل أيام قليلة.
كل ذلك وأكثر حدث بفضل النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وبسبب ما قدمه من مستويات رائعة:
تجربة فاصلة
تعد مباراة أيرلندا هي المحطة الأخيرة في محطات المنتخب البرتغالي قبل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية عقب ساعات من الآن.
لذلك كان من الضروري أن يظهر الفريق بشكل قوي وحاسم أمام فريق جيد ومنظم ويعرف من أين تؤكل الكتف.
كل ذلك وأكثر كان يجب أن يحدث بسبب ما حدث في المباراة السابقة التي شهدت تفوق كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.
جماهير المنتخب البرتغالي كانت في حاجة إلى رؤية قائدها كريستيانو رونالدو وهو يقدم كل فنون الكرة مرة أخيرة قبل بداية اليورو.
الحرب الأخيرة
بطولة "يورو 2024" قد تكون بمثابة الحرب الأخيرة، أو ربما من الأفضل أن نقول رقصة أخيرة لرونالدو ولبعض رفاقه.
صاحب الـ39 عامًا يبدو عليه أنه يريد أن ينهي مسيرته الدولية بشيء مميز، كما فعل طوال مشواره من لشبونة وإلى النصر.
اليورو القادم عندما يقام سيكون رونالدو عمره 43 عامًا، ليكسر وقتها رقم زميله بيبي حال شارك في تلك النسخة، حيث سيكون المدافع هو الأكبر بواقع 41 عامًا.
لذلك سيكون من الصعب للغاية لرونالدو أن يظهر في تلك النسخة، ومن المرجح أن تكون نسخة ألمانيا هي الأخيرة له.
تلميحات رونالدو
رونالدو أكد بشكل شبه رسمي أنه لن يتواجد في بطولة اليورو مرة أخرى في تصريحات صحفية بعد مباراة أيرلندا.
وقال رونالدو في تلك التصريحات: "أحاول الاستمتاع في كل مباراة أخوضها، فلا يتبقى لي الكثير حتى أعتزل".
كما أعلن عن هدية لجماهير البرتغال، موضحا: "يورو 2024 قد يكون بمثابة هدية في نهاية مشواري الكروي، هذا حلم أريد تحقيقه".
أرقام مهمة
في مواجهة أيرلندا أظهر رونالدو قوة كبيرة، كأنه ابن 20 عامًا فقط، وسجل هدفين وله كرة في العارضة، هذا بجوار كل ما قدمه من إسهامات أخرى.
رونالدو سدد ثلاث كرات عى المرمى وراوغ مرة وحيدة بشكل صحيح، وقدم تمريرتين خطيرتين لم يتم استغلالهما.
هذا ولم ينس البرتغالي دوره الدفاعي؛ إذ استعاد كرة واحدة من هجوم أيرلندا، وبشكل عام أجاد في كل مكان ممكن في الملعب.
الخلاصة
رونالدو تألق ضد أيرلندا ويريد أن يستمر في التألق خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
البرتغالي له هدف واضح وصريح وهو تحقيق البطولة حتى تصبح هدية لجماهير فريقه، وهو هدف مشروع له، بالأخص أنه يرى في تلك النسخة المشاركة الأخيرة له.
لذلك ربما بعث رونالدو بتلك الرسائل القاسية على خصومه بمستواه داخل الملعب وعلى الجماهير بتصريحاته بعد اللقاء والفوز بشكل مريح على أيرلندا.