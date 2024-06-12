رونالدو يدق طبول "الحرب الأخيرة"

الحرب الأخيرة

بطولة "يورو 2024" قد تكون بمثابة الحرب الأخيرة، أو ربما من الأفضل أن نقول رقصة أخيرة لرونالدو ولبعض رفاقه.

صاحب الـ39 عامًا يبدو عليه أنه يريد أن ينهي مسيرته الدولية بشيء مميز، كما فعل طوال مشواره من لشبونة وإلى النصر.

اليورو القادم عندما يقام سيكون رونالدو عمره 43 عامًا، ليكسر وقتها رقم زميله بيبي حال شارك في تلك النسخة، حيث سيكون المدافع هو الأكبر بواقع 41 عامًا.

لذلك سيكون من الصعب للغاية لرونالدو أن يظهر في تلك النسخة، ومن المرجح أن تكون نسخة ألمانيا هي الأخيرة له.