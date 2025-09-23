إيزاك يسجل أول هدف بقميص ليفربول بطريقة رائعة (فيديو)

سجل اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك أول هدف بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي بعد انتقاله إلى صفوف الريدز في صفقة مدوية.

وأتم ليفربول صفقة التعاقد مع إيزاك قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لتدعيم هجومه قبل غلق الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة وصلت إلى أرقام ضخمة تخطت 130 مليون جنيه إسترليني.

وسجل إيزاك هدف تقدم فريقه في الدقيقة 43 من عمر مباراة ساوثامبتون التي أقيمت على ملعب "آنفيلد" في الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح ليفربول في استخلاص الكرة بعد ضغط مكثف على دفاع وحارس ساوثامبتون.

وحصل إيزاك على الكرة في منطقة الست ياردات وأودع الكرة في مرمى المنافس ليسجل أول أهدافه بقميص ليفربول ويمنح فريقه هدف التقدم في المباراة.

وكان المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قد اتخذ قراراً بإراحة بعض لاعبيه الأساسين على رأسهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون باكير.

وتواجد فان دايك وأليسون في العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل الكرة الذهبية في الساعات الماضية.