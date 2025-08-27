لخضر بالريش يغادر شبكة "SSC" ويستعدّ للالتحاق بقناة جديدة

كشفت تقارير إخبارية جزائرية أن لخضر بالريش، مقدم البرامج الرياضية الحالي في قنوات "SSC " السعودية، والذي نال شهرة واسعة خلال السنوات التي قضاها في قنوات "بيين سبورتس" BEIN SPORTS، سيعزز فريق العمل في قنوات "ثمانية" التي حصلت على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

ووفقا للمصادر ذاتها، تأكد رسميا رحيل مقدم البرامج الجزائري عن قنوات "آس آس سي" الرياضية السعودية بعد أن كان انضم إليها قبل عامين تقريبا، وهو يدرس حاليا بعض العروض فيما سيكون على الأرجح الوجه الجديد على قنوات ثمانية.

واعتبر الكثير من المتابعين أن انضمام لخضر بالريش إلى قنوات "ثمانية" وهو أمر وشيك، وفق بعض التقارير، يعود إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه بأحد الملتحقين بالقنوات وهو نجم الكرة التونسية طارق ذياب.

وعمل لخضر بالريش وطارق ذياب لسنوات طويلة معا في أستوديوهات قنوات بيين سبورتس القطرية خلال بث مباريات الدوري الإسباني أو سائر المنافسات الأخرى مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا وغيرهما.

وشارك طارق ذياب، النجم التونسي الشهير، في تحليل مباريات كأس السوبر السعودي الأسبوع الماضي في أول ظهور له على قنوات "ثمانية" بعد فترة قصيرة من رحيله عن قنوات بيين سبورتس.

ويشار إلى أن لخضر بالريش قدم العديد من الأستوديوهات التحليلية لمباريات الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكان حاضرا هذا الموسم في قناة "SSC" في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة الذي توج به النادي الأهلي السعودي في مايو الماضي.

وتخرج لخضر بالريش من الإذاعة الجزائرية ثم التحق بالتلفزيون الجزائري في مطلع الثمانينات من القرن الماضي،وعمل لقناة إم بي سي في لندن عام 1991.

وتحول عام 1999 إلى تلفزيون قطر، ثم انضم في عام 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية ثم قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى (بي إن سبورت لدى انطلاقتها عام 2013).

وحصلت مجموعة قنوات "ثمانية" السعودية على حقوق بث بطولات دوري روشن للمحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى في السعودية، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، عبر أقمار نايل سات وعرب سات، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

وبدأت القناة بالفعل في نقل أول مسابقة عندما بث 3 أستوديوهات تحليلية لمنافسات كأس السوبر السعودي الذس شهد تتويج الأهلي باللقب بالفوز في النهائي على النصر بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل (2 ـ 2).