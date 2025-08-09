وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

رياضة

على طريقة رونالدو.. سالم الدوسري يظهر بعضلات منتفخة (صورة)

مباراة سابقة بين الهلال والنصرالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 5:38 ص

فاجأ سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، جماهير ناديه بظهوره بجسم مثالي في تدريبات فريقه الأخيرة خلال المعسكر التحضيري المقام في ألمانيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

وعاد سالم الدوسري للمشاركة بشكل قوي في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب الدوسري عن الملاعب نحو 5 أسابيع، وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة باتشوكا المكسيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الدوسري صورة له عبر تطبيق "سناب شاب" خلال التدريبات الأخيرة، حيث ظهر بعضلات منتفخة خاصة في منطقة القدم، على غرار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والذي يحرص دائما على نشر صوره التي تظهر تدريباته البدنية الشاقة بالتركيز على عضلات جسده وقدمه، ورغم وصوله لعامه الـ40 ما زال يحافظ على قوته البدنية الرائعة، ويبدو أن نجم الهلال قرر السير على خطاه.

e45e447a-b871-4c54-a505-11ef7f631606

ويستعد الهلال لبدء مشواره في النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي تنطلق يوم 28 أغسطس الحالي.

179bbde2-a6c8-4790-92fe-44a367c43cc0

ويعد موسم 2024/2025 الماضي واحدا من أبرز مواسم الدوسري مع الهلال، وهو ما جعل النادي العاصمي يتخذ قراره بتمديد عقد الجناح السعودي لمدة موسمين.

 

وشارك سالم الدوسري في 51 مباراة بجميع المسابقات مع الهلال في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا وصنع 18 هدفا لصالح زملائه.

