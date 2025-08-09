على طريقة رونالدو.. سالم الدوسري يظهر بعضلات منتفخة (صورة)

فاجأ سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، جماهير ناديه بظهوره بجسم مثالي في تدريبات فريقه الأخيرة خلال المعسكر التحضيري المقام في ألمانيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

وعاد سالم الدوسري للمشاركة بشكل قوي في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب الدوسري عن الملاعب نحو 5 أسابيع، وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة باتشوكا المكسيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الدوسري صورة له عبر تطبيق "سناب شاب" خلال التدريبات الأخيرة، حيث ظهر بعضلات منتفخة خاصة في منطقة القدم، على غرار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والذي يحرص دائما على نشر صوره التي تظهر تدريباته البدنية الشاقة بالتركيز على عضلات جسده وقدمه، ورغم وصوله لعامه الـ40 ما زال يحافظ على قوته البدنية الرائعة، ويبدو أن نجم الهلال قرر السير على خطاه.

ويستعد الهلال لبدء مشواره في النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي تنطلق يوم 28 أغسطس الحالي.

ويعد موسم 2024/2025 الماضي واحدا من أبرز مواسم الدوسري مع الهلال، وهو ما جعل النادي العاصمي يتخذ قراره بتمديد عقد الجناح السعودي لمدة موسمين.

وشارك سالم الدوسري في 51 مباراة بجميع المسابقات مع الهلال في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا وصنع 18 هدفا لصالح زملائه.