أبرزها أشرف حكيمي.. 6 أزمات تحاصر نهائي السوبر الأوروبي

يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، نظيره توتنهام الإنجليزي، بطل كأس الدوري الأوروبي، في ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية مساء اليوم الأربعاء، للتنافس على كأس السوبر الأوروبي، ويبحث الفريقان عن لقبهم الأول في المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان خسر اللقب عام 1996 أمام يوفنتوس، فيما يتواجد توتنهام لأول مرة في مسيرته في مباراة السوبر الأوروبي بعد فوزه التاريخي بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأتم الفريقان استعداداتهما للمباراة الحاسمة، لكن ثمة أزمات تواجه الفريقين نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

تصريحات المغربي أشرف حكيمي

أدت تصريحات الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي بشأن أحقيته في الفوز بالكرة الذهبية إلى أزمة داخل باريس سان جيرمان.

وجاءت الأزمة من محيط النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، والمدعوم من النادي الباريسي وهو ما قد يسبب انشقاقا في غرفة الملابس.

استبعاد الحارس دوناروما من المباراة

فضل المدرب الإسباني لويس إنريكي استبعاد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من المباراة، مؤكدا أنه قرار شخصي وأنه يفضل حارسا آخر، مشيدا في الوقت ذاته بالحارس واعتبره أحد أفضل الحراس في العالم.

لكن أزمة دوناروما بدأت قبل ذلك، حيث رفض تجديد عقده المنتهي صيف 2026 وتفضل الإدارة بيعه في ظل اهتمام أندية كبرى في أوروبا؛ وهو ما دفع الحارس الإيطالي للخروج ببيان غاضب عبر فيه عن خيبة أمله وإحباطه من استبعاده عن مباراة السوبر الأوروبي.

ولعب دوناروما دورا بارزا في فوز سان جيرمان بالثلاثية الموسم الماضي، وساعده في الفوز أخيرا بأول لقب للنادي في دوري أبطال أوروبا، لكن الحارس البالغ من العمر 26 عاما والذي انضم للفريق عام 2021 أصبح الآن خارج الحسابات.

وتعاقد سان جيرمان مع الحارس الفرنسي لوكاس شيفالييه، يوم السبت الماضي؛ وهو ما أثار التكهنات حول مستقبل دوناروما، ومع تبقي عام واحد على نهاية عقده، أصبح الحارس الإيطالي الآن على استعداد للمضي قدما مع فريق آخر.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن الوجهة المقبلة لدوناروما، وأبدى الحارس الإيطالي رغبة في الحصول على فرصة لوداع جماهير سان جيرمان.

قلة فترة الإعداد

خسر باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي 3-0، والذي أقيم يوم 13 يوليو الماضي ومنح لاعبيه عطلتهم السنوية ولم يعدوا الإعداد للموسم الجديد سوى في بداية شهر أغسطس.

وبالنظر لفترة إعداد قصيرة فالمباراة تأتي في وقت غير مناسب.

بداية عهد مدرب جديد

من ناحية أخرى، أقال فريق توتنهام مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو الذي قاده للفوز بالدوري الأوروبي والعودة للفوز بالألقاب بعد غياب طويل، وتم تعويضه بالدنماركي توماس فرانك.

ويبدأ المدرب الدنماركي مهامه بلعب لقاء أوروبي ولا يملك تجربة كبيرة على الصعيد القاري.

نتائج سيئة في اللقاءات الودية

لم يحقق توتتهام نتائج جيدة في المباريات الإعدادية، حيث واجه 3 فرق أضعف وفاز على ويغان، وتعادل مع ويكومب ولوتون، وفاز على آرسنال، لكنه خسر 4-0 أمام بايرن ميونخ في آخر مباراة ودية.

استبعاد المالي إيف بيسوما

استبعد المدرب توماس فرانك من قائمة المشاركين في مباراة السوبر الأوروبي، لاعب الوسط الدفاعي المالي إيف بيسوما لأسباب انضباطية لم يوضحها.

ويعتبر إيف بيسوما لاعبا أساسيا في توتنهام، وشارك الموسم الماضي في 44 مباراة منها 13 مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي، لكن عقده المنتهي صيف 2026 أثار المشاكل مع إدارة الفريق.