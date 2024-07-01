خطر كبير يتهدّد مبابي وديمبيلي في مباراة بلجيكا

ووفقا لما أوردته صحيفة "أونز مونديال" (ONZE MONDIAL) الفرنسية، يملك كل من مبابي (مباراتين) وديمبيلي (3 مباريات) وأدريان رابيو (3 مباريات) بطاقة صفراء في رصيد كل منهما خلال لقاءات الدور الأول من المسابقة.

وأضفات الصحيفة بقولها: " يعني ذلك المعطى بالضرورة أن هذا الثلاثي يدخل مواجهة بلجيكا بهاجس الخوف من البطاقة الصفراء الثانية؛ ما يهدد رسميا الغياب عن المواجهة الموالية لمنتخب الديكة (في حال التأهل سيلعب ضد الفائز في مواجهة البرتغال وسلوفينيا).

وتلقى مبابي وديمبيلي البطاقة الصفراء في مواجهة فرنسا أمام النمسا في افتتاح مشاركتها في النهائيات أما أدريان رابيو فقد تلقى تلك البطاقة في المواجهة الأخيرة أمام بولندا.

وينص قانون كأس أمم أوروبا على الإيقاف لمباراة واحدة ضد كل لاعب يتلقى بطاقتين صفراوين في أول 4 مباريات، لكن انطلاقا من ربع النهائي يتم مسح كل السجل التأديبي للاعبين؛ ما يعني أن كل لاعب يحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال المباريات الأربع الأولى، سيدخل مواجهة ربع النهائي بسجل نظيف ودون أية بطاقة صفراء.