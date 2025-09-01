حكم مباراة برشلونة ورايو فاييكانو يعترف بخطئه الكارثي

كتب – نور الدين ميفراني

شهدت مباراة برشلونة ورايو فاييكانو التي انتهت بالتعادل 1-1 في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، مساء الأحد، جدلا حول التحكيم، وخصوصا ضربة الجزاء التي منحت لبرشلونة التقدم عبر لامين يامال.

وفي غياب تقنية حكم الفيديو "الفار"، التي تعطلت خلال المباراة، اتخذ الحكم قراراته دون مساعدة وأعلن عن ضربة جزاء مشكوك في صحتها.

وفي فترة بين الشوطين ظهر اللاعب إيزي بالازون وخاطب زملاءه ليخبرهم أنه تحدث إلى الحكم، وقال: "يا شباب، لقد اعترف الحكم للتو بخطئه. لقد اعترف بذلك".

المشهد سيثار بالتأكيد حوله الكثير من النقاش والجدل، خصوصا أن كاميرات التلفزيون صورته وهو يناقش اعتراف الحكم ماثيو بوسكيتس.

وفي الفيديو، المُصوّر من نفق غرفة الملابس، يُمكن سماع زملاء آخرين في الفريق وهم يناقشون التحكيم، قائلين: "نحن نقوم بعملنا فقط، لا نعتمد عليهم".

وتحدث لاعب رايو بعد اللقاء عن ما حدث بين الشوطين، وقال: "أستطيع أن أقول لكم ألف شيء فاضح، لكنه بشر ويخطئ أيضا، ولكن يا لها من مصادفة أنهم يرتكبون الأخطاء دائمًا ضد الفرق نفسها، أخبرني أنه يعترف بأخطائه، وهذا يُحسب له، دون تقنية الفيديو المساعد (VAR)، من الصعب جدا التحكيم، وفي النهاية، يرتكبون الأخطاء دائما ضد الفريق نفسه".

وأضاف: "لقد تحدثت إليه بين شوطي المباراة، أخبرني أنه معترف بخطئه (في احتساب ضربة جزاء غير مستحقة للامين يامال)، هذا أمر يشرفه كحكم (أن يعترف بخطئه)، شيء يُحسب له".

وتابع: "في العام الماضي، ارتكبوا خطأً أيضًا ضدنا، سأضطر إلى الصمت عما أريد قوله، إنه لشرف له أن يعترف بخطئه".

وأردف: "أستطيع القول إنني جئت إلى هنا للحديث عنه أكثر، ولكنني لن أفعل ذلك، هم يرتكبون أخطاءً كذلك، بدون تقنية الفيديو يصبح التحكيم أمرا صعبا للغاية".

واختتم: "ولكن كما قلت سابقا، من الجيد كشخص أن يعترف بأنه ارتكب خطئًا، دخلنا الشوط الثاني ونحن نفكر في مباراة جديدة، كان بإمكاننا الفوز على برشلونة، أتيحت لنا فرص لا تُحصى، راضون عن أدائنا".