خلاف بين بيريز وأنشيلوتي حول صفقة خط الهجوم

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية عن وجود خلاف بين ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يواصل التخطيط للموسم المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات مهمة لحسم العديد من القضايا المهمة التي تواجه النادي.

ويأمل أنشيلوتي أن تؤدي المحادثات إلى تأكيد رسمي بأنه سيبقى في منصبه الموسم المقبل.

والتقى أنشيلوتي بالرئيس فلورنتينو بيريز في مجمع فالديبيباس التدريبي في مدريد بعد الخسارة 0/4 أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.