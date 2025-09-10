أسطورة الزمالك لـ"إرم نيوز": بونو أفضل من الشناوي.. وهذا الحارس رقم 1 عربيًا

حسم محمد عبد المنصف، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختياره لأفضل حارس في تاريخ كرة القدم العربية، وذلك خلال مشاركته في "لعبة إرم نيوز" التي تضمنت منافسة بين 12 حارسًا من مختلف الجنسيات العربية.

بدأت المنافسة بين أسطورتي الكرة المغربية بادو الزاكي وياسين بونو، فاختار محمد عبد المنصف "بونو"، وبين الجزائري رايس مبولحي والمصري محمد الشناوي، فضّل الشناوي.

أخبار ذات علاقة بعد تلميح أسطورة الزمالك.. أول تحرك من الأهلي لبقاء نجم الفريق

أخبار ذات علاقة بدأت المعاناة.. 4 مصائب تضرب الزمالك بسبب أرض أكتوبر

أما في مواجهة العماني علي الحبسي والمصري عصام الحضري، فاختار الحضري الذي قاد منتخب مصر للتتويج بثلاث بطولات متتالية في كأس الأمم الإفريقية.

كما اختار السعودي محمد الدعيع متفوقًا على التونسي شكري الواعر، وفضّل المصري إكرامي الشحات على مواطنه أحمد شوبير، فيما رجّح كفة المصري عبد الواحد السيد على حساب مواطنه نادر السيد.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. من يمتلك قرار رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك؟

وفي الأدوار المتقدمة، رأى عبد المنصف أن بونو يتفوق على محمد الشناوي، وعصام الحضري على الدعيع، وعبد الواحد السيد على إكرامي الشحات.

ليصل في المرحلة النهائية إلى مواجهة كبرى بين الثلاثي بونو والحضري وعبد الواحد السيد، حسمها لصالح الحارس المغربي ياسين بونو، معتبرًا إياه الأفضل عربيًا عبر التاريخ.

@eremsports محمد عبد المنصف يختار أفضل حارس في تاريخ الكرة العربية بعد منافسة شرسة ومفاجآت بالجملة في اختياراته وصولا للأفضل 🔝 😍 بادو الزاكي 🆚 ياسين بونو رايس مبولحي 🆚 محمد الشناوي علي الحبسي 🆚 عصام الحضري محمد الدعيع 🆚 شكري الواعر إكرامي 🆚 أحمد شوبير نادر السيد 🆚 عبد الواحد السيد ♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports - إرم سبورت - Erem Sports

وقال عبد المنصف لـ"إرم نيوز" ما حققه ياسين بونو مع منتخب المغرب في كأس العالم، إضافةً إلى مسيرته الاحترافية سواء مع إشبيلية الإسباني أم الهلال السعودي، يجعله الأحق بلقب الحارس العربي رقم واحد في التاريخ.