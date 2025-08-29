ثروة طائلة.. كم جمع مورينيو من الإقالات على مدار مسيرته؟

كتب: نور الدين ميفراني

أقال فريق فنربخشة التركي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد الخروج من الدور الفاصل للتأهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، لتكون الإقالة السابعة في مشوار المدرب الشهير بـ"سبيشيال وان".

ولا تعد الإقالات نقمة على المدرب البرتغالي بل تحولت لنعمة ومصدر لثروة كبيرة، فقد جمع من مستحقات الإقالات نحو 93 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 107 ملايين يورو).

تفاصيل المبلغ الضخم

حصل جوزيه مورينيو على مبلغ 26.3 مليون جنيه استرليني من تشيلسي الذي دربه مرتين وأقاله مرتين في 2007 و2015.

كما حصل على مبلغ 19.6 مليون جنيه استرليني من مانشستر يونايتد بعد إقالته في 2018، وحصل على 15 مليون جنيه إسترليني بعد إقالته من تدريب توتنهام سنة 2021.

وتعد الأندية الإنجليزية مصدر ثروته من الإقالات، فقد حصل منها على 61.2 مليون جنيه استرليني.

وحصل المدرب البرتغالي على مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني بعد إنهاء عقده مع ريال مدريد صيف 2013، و3 ملايين جنيه إسترليني بعد إقالته من تدريب روما.

وآخر الأموال القادمة لحساب مورينيو ستكون 13 مليون جنيه إسترليني بعد إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

ولا يرغب المدرب البرتغالي في تدريب فريق يلعب في المنافسات الأوروبية حاليا ويفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد صرح في شهر أكتوبر من العام الماضي: "أفضل ما يمكنني فعله بعد مغادرتي فنربخشة هو الانتقال إلى نادٍ لا يشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذا، إذا احتاج نادٍ في إنجلترا، من بين قاع الترتيب، إلى مدرب خلال عامين، فأنا مستعد للمغادرة".

ويعد فنربخشة التركي ثاني نادٍ لا يحقق معه جوزيه مورينيو ألقاب خلال تدريبه بعد توتنهام الإنجليزي، فقد حقق ألقابًا مع بورتو وتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وروما.