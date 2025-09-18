رسميا.. عقوبة بالإيقاف ضد حكم مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المغربي مساء اليوم عن قرارات تأديبية صارمة في شأن عدد من حكام مباريات الدوري المغربي للمحترفين وذلك بعد ساعات من الجدل الصاخب حول أداء الحكم محسن السوردي وطاقمه المساعد في مواجهة الجولة الثانية أمس الأربعاء بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.

وحسم التعادل (0 ـ 0) مباراة القمة في الجولة الثانية من الدوري بين الرجاء والجيش الملكي ليحصل كل منهما على نقطة فيما كانت النقطة الأبرز في المباراة الاعتراض على أداء الحكام والاحتجاجات طوال اللقاء.

ورفع الرجاء البيضاوي والجيش الملكي رصيدهما إلى 4 نقاط بالتساوي في المركز الثالث، في حين يحتل نهضة بركان الصدارة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وفي منتصف الشوط الثاني، أعلن الحكم محسن السوردي عن ركلة جزاء لفريق الجيش، بعدما ارتكب المدافع يوسف بلعامري خطأ على المهاجم الفحلي، لكن العودة إلى تقنية "الفار" دفعته إلى التراجع عن القرار والإعلان عن استمرار اللعب لعدم وجود أي خطأ وفق تقديره.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا غاضبا ضد الحكم السوردي ومساعديه لتتدخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة وتقرر فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين ضد حكم الساحة محسن السوردي و3 مباريات ضد الحكم المساعد لتقنية "الفار" عبد المنعم بالسلام.

وعقب المباراة أصدر الجيش الملكي بيانا اعترض فيه على قرارات الحكام قائلا إن الفريق تم حرمانه من ضربتي جزاء بجانب إلغاء هدف صحيح.

وبرّرت لجنة الحكام عقوبة الإيقاف ضد الحكمين بالأداء الذي قدماه في مواجهة الرجاء البيضاوي والجيش.

وبالتوازي مع ذلك، قررت لجنة الحكام معاقبة حكمي مباراة اتحاد طنجة وحسنية أغادير في الجولة الأولى، أمين المعطاوي وجمال بالبصري على التوالي لمباراة واحدة ومباراتين بعد ارتكابهما أخطاء في المباراة.