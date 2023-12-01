الكشف عن طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب
كشفت تقارير صحفية عن طبيعة إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، والتي تعرض لها في فوز فريقه أمس الخميس على الخليج في دوري روشن.
وحقق المدرب مارسيلو غاياردو فوزه الأول مع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 4-2 على ضيفه الخليج لكن خروج مهاجمه كريم بنزيما للإصابة في الشوط الأول ألقى بظلاله على الفوز.
واشتكى بنزيما من إصابة في أسفل الظهر على ما يبدو بعد تسديد ركلة جزاء للاتحاد سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 28، ليغادر الملعب متأثرا بعد نحو عشر دقائق تاركا مكانه لمروان الصحفي.
ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر داخل نادي الاتحاد أن إصابة كريم بنزيما قائد الفريق الأول لكرة القدم عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية.
وقالت الصحيفة: "يحتاج بنزيما إلى العلاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام".
يذكر أن اللاعب كريم بنزيما خضع لفحوصات طبية اليوم للاطمئنان على سلامته، وأثبتت تلك الفحوصات تعرضه لـ"تمدد في العضلة الخلفية".
وشارك بنزيما أمس في فوز الاتحاد على الخليج، ليرفع الفريق الجداوي رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة متقدما إلى المركز الرابع.
ويتصدر الهلال المسابقة وله 38 نقطة قبل مواجهة منافسه النصر، الثاني وله 34 نقطة، في مباراة قمة اليوم الجمعة.