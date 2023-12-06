لماذا سيظهر أراوخو "مقنَّعا" أمام جيرونا؟

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة أثرت على مردود الفريق خلال الفترة الماضية بعد خسارة مجهودات غافي الذي لن يلعب قبل بداية الموسم الجديد، ومن قبله غيابات طويلة لفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينيا وأخيرا إينييغو مارتينيز.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، سيضطر أراوخو للعب أمام جيرونا مرتديا قناعا لحماية وجهه بعدما أصيب بكسر في الوجنة أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد.