لماذا سيظهر أراوخو "مقنَّعا" أمام جيرونا؟

لماذا سيظهر أراوخو "مقنَّعا" أمام جيرونا؟
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رونالدو أراوخو مدافع وقائد نادي برشلونة سوف يظهر بقناع خلال مباراة الفريق أمام جيرونا بالجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.
وتلقى برشلونة دفعة معنوية هائلة بعدما حقق الفوز على أتلتيكو مدريد وفض شراكة المركز الثالث بين الناديين في المباراة التي جمعتهما على ملعب المونتجويك.
ويعاني برشلونة من إصابات عديدة أثرت على مردود الفريق خلال الفترة الماضية بعد خسارة مجهودات غافي الذي لن يلعب قبل بداية الموسم الجديد، ومن قبله غيابات طويلة لفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينيا وأخيرا إينييغو مارتينيز.
وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، سيضطر أراوخو للعب أمام جيرونا مرتديا قناعا لحماية وجهه بعدما أصيب بكسر في الوجنة أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد.
ويفضل أراوخو المشاركة أمام جيرونا بالقناع على الغياب عن المباراة في ظل غياب مارتينيو المصاب.
ويعد أراوخو أحد أبرز عناصر دفاع برشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهو أحد قادة الفريق هذا الموسم.
ويصطدم برشلونة بخصمه العنيد هذا الموسم جيرونا، الأحد المقبل، في ديربي مثير للغاية سوف يكون حاسما في تحديد مدى قدرة كلاهما على المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.