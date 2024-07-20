كشفت تقارير صحفية أن سلمان الفرج، نجم الهلال السعودي السابق، بات على أعتاب ارتداء قميص فريق نيوم، الناشط في دوري الدرجة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان الهلال أعلن أخيرا رحيل قائده سلمان الفرج عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري، بعد استبعاده من حسابات المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الفرج وافق بالفعل على عرض نادي نيوم للانتقال إليه في الميركاتو الحالي.

وأوضح أنه "تجري حاليا المفاوضات الأخيرة بين الهلال ونيوم حول الحصة الخاصة بالزعيم من بيع عقد اللاعب".

وصنع الفرج مسيرة تاريخية عامرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا.

ويعد صاحب الـ 34 عامًا أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج رفقة الهلال بثمانية ألقاب دوري، مواسم 2009ـ10، 2010ـ11، 2016ـ17، 2017ـ18، 2019ـ20، 2020ـ21، 2021ـ22، 2023ـ24، متجاوزًا رقم محمد الشلهوب، قائده السابق في الهلال، بخمسة ألقاب في دوري المحترفين.

كما حقق أكثر من 20 بطولة خلال مسيرته مع الهلال، ولعب العديد من المباريات الدولية مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في نسختين من بطولة كأس العالم.