بقيمة تقترب من 11 مليون دولار.. ميسي يجد منزل الأحلام في فلوريدا (صور)
اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته الصغيرة عقارًا جديدًا بقيمة 10.75 مليون دولار في مدينة فورت لودرديل داخل المجمع المسور في باي كولوني جنوب ولاية فلوريدا.
ويتكون منزل الأحلام الجديد الذي تم بناؤه عام 1988 من 10 غرف نوم و9 حمامات وسبا ومطبخ إيطالي وغرفة لياقة وجناح VIP وغرفة سينما وغرفة ألعاب وشرفة تطل على سماء فورت لودرديل ومرفأين لليخوت وحمام سباحة.
ويبعد منزل ميسي الجديد 15 دقيقة بالسيارة عن ناديه إنتر ميامي وملعب التدريبات.
وتقع الفيلا أيضًا بالقرب من فيلا زميله سيرجيو بوسكيتس التي اشتراها مؤخرًا مقابل 9 ملايين دولار بواجهة بحرية في شي رنش ليكس .
وتداولت وسائل الإعلام صورًا عديدة لميسي وزوجته وأبنائه خلال الفترة الأخيرة أثناء رحلة البحث عن منزل في فلوريدا حيث استقر بطل العالم وعائلته.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وحظى ببداية مثالية حيث حقق لقب كأس الدوريات كما تأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.
وانضم تياغو نجل ميسي إلى أكاديمية إنتر ميامي لكرة القدم وهي إشارة أخرى على رغبة اللاعب وعائلته في الاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حيث انضم إليه زميلاه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وسط تقارير عن مفاوضات أخرى مع لويس سواريز وأنطوان غريزمان.
ويتواجد ميسي حاليًّا برفقة منتخب بلاده في بوليفيا لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم.