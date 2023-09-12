بقيمة تقترب من 11 مليون دولار.. ميسي يجد منزل الأحلام في فلوريدا (صور)

ويبعد منزل ميسي الجديد 15 دقيقة بالسيارة عن ناديه إنتر ميامي وملعب التدريبات.

وتقع الفيلا أيضًا بالقرب من فيلا زميله سيرجيو بوسكيتس التي اشتراها مؤخرًا مقابل 9 ملايين دولار بواجهة بحرية في شي رنش ليكس .

وتداولت وسائل الإعلام صورًا عديدة لميسي وزوجته وأبنائه خلال الفترة الأخيرة أثناء رحلة البحث عن منزل في فلوريدا حيث استقر بطل العالم وعائلته.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وحظى ببداية مثالية حيث حقق لقب كأس الدوريات كما تأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.