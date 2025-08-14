الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وفالدهوف مانهايم الودية

يترقب عشاق نادي الهلال السعودي خوض الفريق ثالث مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام بألمانيا، مساء اليوم الخميس، أمام فريق فالدهوف مانهايم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني، وذلك ضمن تحضيرات "الزعيم" لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين.

وكان الهلال استهل معسكره بفوز عريض على بالينغن الألماني بنتيجة 6-1، قبل أن يكرر انتصاره بسداسية نظيفة على آراو السويسري في اللقاء الودي الثاني.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي إلى تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، من خلال مواجهة فرق متفاوتة المستوى، تتيح فرصة لاختبار الوافدين الجدد والوقوف على جاهزية البدلاء، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية محليًّا وقاريًّا.

وبحسب أحدث التقارير، من المنتظر أن يظهر الثنائي الهجومي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو في ودية مانهايم، بعدما غابا عن المباراة الأولى أمام بالينغن، حيث ابتعد ميتروفيتش لعدم الجاهزية البدنية، بينما ماركوس حرمته آلام العضلة الضامة من المشاركة.

وتقام المباراة اليوم الخميس الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب "بيزيربا آرينا"، وتنقل عبر منصة STC TV بصوت المعلق حماد العنزي.