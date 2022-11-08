ردود فعل مثيرة من ثلاثي الدوري الإنجليزي على الانضمام لقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم (فيديو)
انتشرت ردود أفعال ثلاثي البرازيل أنتوني وريتشارليسون وبرونو غيماريش على اختيارهم لتشكيلة منتخب السامبا في كأس العالم في قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الثلاثي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن سعادته للمشاركة في المونديال.
وأعلن تيتي المدير الفني لأبطال العالم خمس مرات تشكيلته النهائية المشاركة في المونديال والتي ضمت 26 لاعبا وضمت نجوم مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل.
وسيتجمع فريق السامبا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في مركز تدريب تابع لنادي يوفنتوس الإيطالي في تورينو حيث تقيم البرازيل معسكرا تدريبيا لمدة خمسة أيام قبل السفر إلى الدوحة في 19 من الشهر نفسه.
وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تواجه سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن اللاعبين الثلاثة تجمعوا مع عائلاتهم وهم يشاهدون إعلان تيتي للقائمة النهائية على الهواء مباشرة في التلفزيون البرازيلي.
وارتدى أصدقاء أنتوني قمصان مانشستر يونايتد وجلسوا على الأريكة أثناء الإعلان عن التشكيلة، قبل أن يقفزوا من الفرح عندما تم الإعلان عن اسم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
وشارك جناح أياكس السابق مقطع الفيديو للتعبير عن سعادته على حساباته على تويتر وانستغرام وعلق قائلا "من أجلك !!! الحمد لك يا الله. "شكرا للجميع.. الأصدقاء، الأسرة، أمي وأبي وإخوتي!! أحبكم! الكثير من العشق!"
ولم يستطع نجم توتنهام ريتشارليسون - الذي كان محاطًا بأسرته - أن ينظر إلى التلفزيون أثناء الإعلان عن اسمه ضمن قائمة أبطال العالم 2002.
لكنه قفز من السعادة بعد سماع اسمه وعانق أحبابه، فيما جلس غيماريش وأصدقائه وفي حضنه ابنه حديث الولادة ملفوفا بعلم البرازيل وهم ينتظرون قراءة اسمه.
وقد قفز الجميع ووقف على أقدامهم بعد تأكيد اختيار لاعب خط الوسط للمشاركة في البطولة، ومع ذلك لم يحتفل اللاعب كما يحلو له لأنه كان يحمل طفله الرضيع.
وعلق مشجعو نيوكاسل على الفيديو القصير، حيث قال أحدهم "برونو مستحق جيدًا"، وقال آخر: "حسنًا يا برونو".
وأنتوني وريتشارليسون وغيماريش ثلاثة من أصل 12 من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن تشكيلة البرازيل التي ستشارك في مونديال قطر.
إذ ضمت القائمة أليسون وإيدرسون وتياغو سيلفا وكاسيميرو وفابينيو وفريدولوكاس باكيتا وغابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي.
لكن تيتي قرر عدم اختيار نجوم آرسنال وليفربول غاربرييل ماغالهايس وروبرتو فيرمينو رغم أن مهاجم ليفربول سجل تسعة أهداف حتى الآن هذا الموسم.