ردود فعل مثيرة من ثلاثي الدوري الإنجليزي على الانضمام لقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم (فيديو)

وسيتجمع فريق السامبا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في مركز تدريب تابع لنادي يوفنتوس الإيطالي في تورينو حيث تقيم البرازيل معسكرا تدريبيا لمدة خمسة أيام قبل السفر إلى الدوحة في 19 من الشهر نفسه.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تواجه سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن اللاعبين الثلاثة تجمعوا مع عائلاتهم وهم يشاهدون إعلان تيتي للقائمة النهائية على الهواء مباشرة في التلفزيون البرازيلي.