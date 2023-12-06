إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر وتعيين ماركيز لوبيز خلفًا له

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع ماركيز لوبيز لتدريب المنتخب الأول خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي انفصل عن حامل لقب كأس آسيا قبل قليل من تعيين المدرب الإسباني.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن في وقت سابق اليوم انفصاله عن كيروش بالتراضي.