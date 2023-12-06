إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر وتعيين ماركيز لوبيز خلفًا له
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع ماركيز لوبيز لتدريب المنتخب الأول خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي انفصل عن حامل لقب كأس آسيا قبل قليل من تعيين المدرب الإسباني.
وكان الاتحاد القطري قد أعلن في وقت سابق اليوم انفصاله عن كيروش بالتراضي.
وقال الاتحاد القطري في بيان عبر منصة إكس: "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي زمام مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول".
ووجّه الاتحاد القطري الشكر لنادي الوكرة "لموافقتهم على الاستعانة بالمدرب لوبيز لتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة".
وتولى لوبيز، البالغ عمره 61 عاما والذي سبق له تدريب إسبانيول منذ يونيو/ حزيران حتى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008، تدريب الوكرة منذ عام 2018 وكان عقده يمتد حتى عام 2024.
ويحتل الوكرة المركز الرابع وله 18 نقطة من تسع مباريات في دوري نجوم قطر ويبتعد بفارق خمس نقاط عن الغرافة المتصدر الذي خاض عشر مباريات.
وتدافع قطر عن لقب كأس آسيا، التي ستقام على أرضها، في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط المقبلين.
وكان الاتحاد القطري قد أعلن في وقت سابق إقالة كيروش وقال: "يعلن الاتحاد القطري إنهاء مهمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".
وتعاقدت قطر مع كيروش، المدرب السابق لريال مدريد والبرتغال، في فبراير الماضي بعقد يمتد لكأس العالم 2026 خلفا للإسباني فيلكس سانشيز الذي رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في ديسمبر كانون الأول عقب أول مشاركة لقطر في كأس العالم عندما استضافت النهائيات.
وفازت قطر بأول لقب لكأس آسيا بقيادة المدرب سانشيز عام 2019. وتلعب قطر مع الصين وطاجيكستان ولبنان في دور المجموعات في رحلتها للدفاع عن البطولة.
واستضافت قطر البطولة القارية بعدما تراجعت الصين عن تنظيم البطولة بسبب تأثير جائحة كورونا.