طرابزون سبور يقدّم الكاميروني أونانا بفيديو مثير (شاهد)

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميا انتقال حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي أندريه أونانا إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وكانت خطوة انتقال أونانا واردة منذ تعاقد النادي مع الحارس سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.

وبات يونايتد يملك أربعة حراس للمرمى بعد تعاقده مع لامنس مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.58 مليون دولار)، ورغم أن النادي قال إنه في وضع جيد في ظل وجود هذا العدد الكبير من الحراس فإن مستقبل المتعثر أونانا كان محل شك بالفعل.

وبدأ الدولي التركي ألطاي بايندير كافة مباريات يونايتد الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يشارك أونانا (29 عاما) سوى مرة واحدة وكانت في خسارة يونايتد المفاجئة بركلات الترجيح أمام غريمسبي تاون المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة.

وكان أندريه أونانا مسؤولا عن هدفي غريمسبي خلال التعادل 2-2 قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وتسبب مستواه المتذبذب في تعرضه لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.

وكان أونانا الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن مباريات الفريق في فترة ما قبل الموسم.

أخبار ذات علاقة أندريه أونانا يعتدي على مشجع بعد هزيمة الكاميرون أمام الرأس الأخضر (فيديو)

ولن تنتهي فترة الانتقالات في تركيا حتى غدا الجمعة وهناك توقعات بأن أونانا قد يشارك لأول مرة مع فريقه الجديد أمام فناربخشه يوم الأحد المقبل.